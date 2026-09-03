Una mujer quedó detenida y otras dos personas fueron aprehendidas tras un operativo de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (SUBDDI) de Pilar contra una organización dedicada al robo bajo la modalidad conocida como "viuda negra". Tres integrantes de la banda permanecen prófugos y la Policía busca ahora a otras posibles víctimas del mismo grupo.

La causa, caratulada como robo agravado en poblado y en banda, es investigada por la UFI N°2 de Pilar. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la víctima —un hombre de 31 años— fue contactado a través de Instagram por una mujer que usaba un perfil falso. Días después se encontraron en la parada de colectivos frente a la estación de trenes de Presidente Derqui, sobre calle Eva Perón, y de ahí, luego de comprar bebidas alcohólicas, se trasladaron hasta el domicilio del denunciante, en calle Ana María Mogas, en Pilar.

Buscan a otras posibles víctimas

Siempre de acuerdo a las fuentes, la mujer detenida —L.M.R., de 21 años— tendría un tatuaje distintivo en el cuello y contactaba a sus víctimas por esa misma red social. Las fuentes sospechan además que otras mujeres operaban con la misma modalidad en la región, y que el caso de Pilar no habría sido el único protagonizado por la banda. Por ese motivo, desde la investigación piden que cualquier persona que haya sufrido un hecho similar se acerque a hacer la denuncia.

El modus operandi de la banda

Según las fuentes, el esquema combinaba a la mujer que se contactaba por Instagram con hombres que aguardaban afuera de las viviendas hasta que las víctimas quedaran dormidas, al parecer por el efecto de bebidas alcohólicas mezcladas con estupefacientes. En el caso puntual de la víctima pilarense, la dosis suministrada habría sido tan alta que los propios agresores intentaron reanimar a la víctima metiéndola bajo la ducha antes de retirarse del lugar.

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Al despertar, mojado y desorientado, el hombre constató el faltante de aproximadamente $4.000.000, USD 1.500 y varios elementos electrónicos, entre ellos una consola PlayStation 4, una notebook y un teléfono celular. Se dirigió a la comisaría de Pilar para radicar la denuncia, donde debió recibir asistencia médica por los mareos y la somnolencia, cuadro que, siempre según las fuentes, se prolongó varios días.

Detenidos y prófugos

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas se logró identificar a varios integrantes de la banda y el vehículo utilizado, lo que permitió obtener las órdenes de allanamiento, secuestro y detención. En un primer operativo, en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz, fue detenida L.M.R., sobre quien además pesaba un pedido de captura activa por una causa de estupefacientes.

En un segundo procedimiento, en una vivienda de calle Medrano, en Merlo, se secuestró documentación a nombre de un sospechoso de nacionalidad chilena que continúa prófugo. En las inmediaciones, personal policial interceptó un Toyota Etios conducido por un hombre de 29 años —E.A.C.M.—, que fue detenido, mientras que su acompañante, un joven de 18 años —B.A.G.C.—, de nacionalidad chilena y en situación migratoria irregular, fue aprehendido por encubrimiento y quedó con intervención de Migraciones.

Por su parte, en el vehículo se hallaron dos teléfonos celulares y un documento de identidad peruano que, según las fuentes, pertenecería a otro de los integrantes, prófugo junto a otros dos sospechosos, uno de ellos también de nacionalidad chilena y señalado como pareja de L.M.R. La investigación continúa en manos de la UFI N°2 de Pilar con el objetivo de dar con los restantes prófugos, quienes, siempre de acuerdo a las fuentes de la investigación, podrían haber escapado hacia países limítrofes.

Contacto de la SUBDDI

Desde la SUBDDI Pilar solicitaron a quienes hayan sido víctimas de esta modalidad que se comuniquen al teléfono 0230-442-1755 o al correo electrónico [email protected]