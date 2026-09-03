Personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (SUBDDI) de Pilar detuvo a dos integrantes y aprehendió a un tercero de una organización criminal dedicada al robo bajo la modalidad conocida como "viuda negra".

La causa, caratulada como robo agravado en poblado y en banda, es investigada por la UFI N°2 de Pilar, mientras que tres sospechosos permanecen prófugos.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la víctima —un hombre de 31 años— fue contactado a través de Instagram por una mujer que utilizaba un perfil falso. Días después, ambos se encontraron en la parada de colectivos frente a la estación de trenes de Presidente Derqui, sobre calle Eva Perón, y luego se trasladaron hasta el domicilio del denunciante, en calle Ana María Mogas, en Pilar.

Ya en la vivienda, tras ingerir bebidas alcohólicas mezcladas con estupefacientes —sin que la víctima lo advirtiera—, el hombre perdió el conocimiento.

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Según fuentes de la investigación consultadas por Pilar de Todos, la dosis suministrada habría sido tan alta que los propios agresores, al notarlo, intentaron reanimarlo metiéndolo bajo la ducha antes de retirarse del lugar.

Al despertar, el joven se encontraba mojado y constató el faltante de aproximadamente $4.000.000, USD 1.500 y varios elementos electrónicos, entre ellos una consola PlayStation 4, una notebook y un teléfono celular. Aún mojado, se dirigió a la comisaría de Pilar para radicar la denuncia, donde se lo notó mareado, desorientado y somnoliento, por lo que debió recibir asistencia médica. De acuerdo a las fuentes, sufrió efectos posteriores al hecho, como mareos y somnolencia, durante varios días.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, siempre de acuerdo a las fuentes, se logró identificar a varios integrantes de la banda y el vehículo utilizado en el hecho, lo que permitió obtener órdenes judiciales de allanamiento, secuestro y detención.

En un primer procedimiento, realizado en una vivienda del barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz, fue detenida una mujer de 21 años. En el lugar se secuestraron seis teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, prendas vinculadas al hecho y un documento de identidad que no le pertenecía. Las fuentes indicaron que la detenida contaba además con un pedido de captura activa por una causa de estupefacientes.

Por su parte, en un segundo operativo realizado en una vivienda de calle Medrano, en Merlo, se secuestró documentación a nombre de otro de los sospechosos —un hombre de nacionalidad chilena, prófugo—, junto con prendas utilizadas en el robo.

A ello se le sumó, en las inmediaciones, la incautación de un Toyota Etios que era conducido por un hombre de 29 años, de nacionalidad argentina, quien fue detenido, mientras que su acompañante, un joven de 18 años, de nacionalidad chilena y en situación migratoria irregular, fue aprehendido por encubrimiento y quedó con intervención de Migraciones.

En el interior del vehículo se hallaron dos teléfonos celulares y un documento de identidad peruano que, según las fuentes, pertenecería a otro de los integrantes de la banda, un hombre de nacionalidad peruana que permanece prófugo junto a otros dos sospechosos, uno de ellos también de nacionalidad chilena.

La investigación, que involucra a ciudadanos argentinos, chilenos y peruanos, continúa en manos de la UFI N°2 de Pilar con el objetivo de dar con los restantes prófugos y ponerlos a disposición de la Justicia.

Desde la SUBDDI Pilar solicitaron a quienes hayan sido víctimas de esta modalidad que se comuniquen al teléfono 0230-442-1755 o al correo electrónico [email protected].

