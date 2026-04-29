El hombre acusado de agredir brutalmente a su ex pareja en Pilar se negó a declarar durante la audiencia de indagatoria realizada este miércoles ante la Unidad Funcional de Instrucción del distrito.

Tras comparecer ante la fiscal Marcela Semería, hizo uso de su derecho a guardar silencio y fue trasladado nuevamente a su lugar de detención.

El imputado había sido arrestado luego de una serie de procedimientos realizados en el barrio Everlinks Golf Country Club, del partido de Luján.

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En la causa está acusado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género”.

Fuentes judiciales indicaron que el acusado fue llevado a sede judicial para la audiencia formal prevista por el Código Procesal. Sin embargo, al momento de ser consultado por los hechos investigados, decidió no responder preguntas.

Con esa decisión, la fiscalía continuará avanzando con el expediente en base al resto del material probatorio ya incorporado a la causa, entre ellos testimonios, informes médicos y registros audiovisuales.

La detención se produjo después de nuevas medidas ordenadas por la Justicia y luego de que la denunciante ratificara su presentación inicial. Según trascendió, además aportó videos que permitieron robustecer la investigación.

El caso tomó fuerte repercusión pública durante el fin de semana, cuando la mujer difundió en redes sociales imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

En esos registros, siempre de acuerdo a la investigación, se observan distintas secuencias de agresiones físicas ocurridas en el interior del domicilio. Ese material pasó a formar parte del expediente y ahora será sometido a análisis técnico por parte de peritos.

Los investigadores consideran que las imágenes permiten reconstruir episodios de violencia reiterados y establecer la mecánica de los hechos denunciados.

Tras la audiencia de este miércoles, el acusado permanece detenido a disposición de la Justicia.