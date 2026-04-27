Una mujer de Pilar denunció a su expareja por un nuevo episodio de violencia de género, difundió un video de la agresión y reclamó respuestas urgentes de la Justicia. Según sostuvo, ya había presentado denuncias previas y aportado pruebas, pero el acusado continúa en libertad.

El hecho ocurrió en el departamento de la víctima, cuando le pidió al hombre que se retirara del lugar. De acuerdo a su relato, en ese momento le advirtió que estaba llamando a la policía.

“Él se acercó luego de que yo le diga que no, y le avisara que estaba llamando a la policía”, expresó la mujer, quien compartió imágenes del ataque como parte de la denuncia pública.

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Además, señaló que el material difundido refleja solo una parte de lo que atravesó durante la relación.

Reclamo por la demora judicial

La denunciante indicó que realizó una presentación formal hace más de cinco meses. La causa tramita en la Fiscalía N°1 de Pilar, especializada en violencia de género.

Según afirmó, durante ese tiempo incorporó distintas pruebas al expediente, aunque hasta ahora no se habría avanzado con la citación del acusado.

“Cargué muchas pruebas, pero todavía ni lo citaron a declarar”, lamentó.

Allanamiento y secuestro de armas

Pilar: difundió un video del ataque de su ex y reclama justicia https://t.co/4tTIHKPrIp pic.twitter.com/5efIAyP6mw — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 27, 2026

En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el que habrían secuestrado dos armas cargadas que estaban en poder del denunciado.

También trascendió que el hombre tendría otras causas penales abiertas. Pese a ello, la víctima aseguró que sigue en libertad y manifestó temor por su seguridad.