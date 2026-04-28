Tras la difusión de un video con el que una mujer pilarense denunció las brutales agresiones de su expareja, finalmente el acusado fue detenido.

La víctima ya había presentado ante la Justicia denuncias previas y había aportado diversas pruebas, pero hasta el momento el atacante permanecía en libertad.

Según consignaron fuentes del caso, el hombre fue capturado en la jornada de este martes en el marco de un operativo que se llevó a cabo en el Barrio Everlinks Golf Country Club, del partido de Luján.

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La denuncia inicial contra el ahora aprehendido la había radicado la víctima en noviembre del año pasado. Allí, la mujer había expuesto ante las autoridades las amenazas, golpes y vejámenes a los que fue sometida por parte del acusado.

“Llegó a intimidarme trayendo un arma a mi casa. Llegaba y la ponía arriba de la mesa”, había denunciado.

Asimismo, relató que un día, el acusado ingresó a su domicilio para cometer el ataque que quedó grabado en cámaras.

Todo empezó con insultos hasta que el hombre la tiró al piso, luego a un sillón y comenzó a propinarle golpes de puños en todo el cuerpo.

Siempre según consta en la denuncia, la secuencia continuó con el hombre propinándole golpes en el tórax y abdomen y abusando sexualmente de la víctima.

Tras la detención del acusado, se secuestró un teléfono marca Samsung.

La causa, caratulada como “abuso sexual” quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia de Género a cargo de la Dra. Marcela Semeria.

Pilar: difundió un video del ataque de su ex y reclama justicia https://t.co/4tTIHKPrIp pic.twitter.com/5efIAyP6mw — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 27, 2026



