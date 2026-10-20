Un joven de Pilar murió el 14 de octubre en el Hospital Central de Pilar, casi siete meses después de un procedimiento de la Policía de Misiones en Puerto Iguazú, que su familia denuncia como un presunto abuso policial y tras el cual quedó con graves secuelas neurológicas.

Se trata de Matías Blanco, de 30 años, oriundo del barrio San Jorge. Según el relato familiar, el episodio ocurrió el 15 de marzo.

Su madre, Elba Gladys Vázquez, confirmó a Pilar de Todos que ratificó la denuncia por presunto abuso policial, que también denuncia al Hospital de Puerto Iguazú por presunto abandono de persona y que espera que la investigación avance para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

Este medio había informado en mayo el pedido de ayuda de la familia para traer al joven a Pilar y, en septiembre, la acusación contra la Policía de Misiones.

Un episodio que terminó dentro del hospital de Puerto Iguazú

Según relató la familia a este medio, Matías había viajado a Puerto Iguazú con la intención de seguir hacia Brasil por un trabajo, previo a quedarse en casa de su abuela. Allí atravesó un episodio psiquiátrico y terminó en el techo de una vivienda, de donde un grupo de policías lo bajó y lo trasladó al hospital local.

Ya en el centro de salud, siempre de acuerdo con ese relato, los efectivos habrían vuelto a intervenir cuando lo retiraban esposado en una silla de ruedas, con una maniobra que le redujo el paso de oxígeno al cerebro y derivó en un paro. “A mi hijo lo golpearon policías, hay testigos de eso. Lo bajaron del techo atado con cables, y una vez que lo atendieron por primera vez en el Sanatorio y lo sacaban en una silla de ruedas esposado, los policías volvieron a golpearlo”, aseguró la mujer, quien contó que su hijo consumía drogas pero jamás le haría daño a nadie .

La documentación médica a la que accedió este medio en mayo consignaba, entre los diagnósticos, “daño neurológico secundario a hipoxia anóxica por síndrome post paro” y “asfixia mecánica”.

La denuncia ratificada en Posadas

De acuerdo con su relato, el 14 de septiembre Gladys se presentó en la Jefatura de Policía de Posadas para ratificar la denuncia contra efectivos de Infantería de Puerto Iguazú que, según su testimonio, golpearon y asfixiaron a su hijo durante la intervención del 15 de marzo. Allí la enviaron a Puerto Iguazú a averiguar sobre una causa vinculada con Matías.

Gladys explicó a Pilar de Todos que, ya en Puerto Iguazú, encontró que se trataba de la declaración de una persona que sostenía que Matías vivía en situación de calle y sin familia. La mujer cuestionó esa descripción y dejó constancia de que ya había denunciado los hechos en Posadas.

Una audiencia por videollamada el miércoles

Por su parte, el miércoles 21 de octubre, a las 09:00, deberá participar por videollamada de una audiencia ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú, para prestar declaración testimonial sobre su denuncia.

La revisión de antecedentes en el Hospital Central

La mujer contó que Matías fue trasladado al Hospital Central por su condición de donante de órganos. Allí, los médicos de la institución, junto con la abogada del hospital, rastrearon si hubo alguna intervención policial desde el 15 de marzo y, según Gladys, no encontraron ninguna. A partir de esa revisión se radicó la denuncia policial.

Siempre según el relato de la madre, uno de los profesionales le explicó que el hospital de Puerto Iguazú debió haber hecho la denuncia desde el primer día, ya que todo ocurrió dentro del establecimiento.

Luego, Gladys fue convocada a declarar en la Comisaría Quinta de Presidente Derqui. Allí contó lo ocurrido desde Puerto Iguazú hasta la llegada de su hijo al Hospital Sanguinetti de Pilar. También se refirió a los médicos del Hospital Central, a quienes agradeció por revisar los antecedentes y promover la intervención que, según considera, evitó que el caso quedara sin investigar.

El alta en Puerto Iguazú y el traslado en camioneta

En tanto, Gladys cuestionó el alta médica que recibió Matías en el Hospital de Puerto Iguazú. Sostuvo que su hijo ni siquiera estaba en condiciones de recibir el alta y que debían haber buscado la forma de trasladarlo en una ambulancia de alta complejidad.

De acuerdo con el relato familiar, el alta llegó después de más de 70 días de internación y pese a que estaba previsto un traslado médico para el 2 de junio, por lo que la familia debió llevarlo en una camioneta particular, con una colecta solidaria vecinal para solventar el viaje. El trayecto se extendió por varios días y atravesaron dificultades económicas y mecánicas para que llegara a Buenos Aires.

Casi siete meses en estado vegetativo

Matías permaneció casi siete meses con un daño neurológico que su madre describió como irreversible. Durante el traslado, en mayo, Gladys lo había descripto así a este medio: “Lo estoy llevando en estado vegetativo, pero algo reacciona”, afirmó. En septiembre, la historia clínica a la que accedió este medio señalaba un cuadro de encefalopatía hipóxica no evolutiva post estado post paro, con cuadriparesia espástica y secuela neurológica severa. Al referirse al estado de su hijo, Gladys indicó que los médicos le habían confirmado que el cuadro era irreversible. “Él no se mueve, no habla, no ve”, describió.

La familia mantenía la esperanza de que pudiera ser donante de órganos, pero, según explicó Gladys, una infección grave y las complicaciones que presentaba impidieron concretar la donación. La imposibilidad de cumplir aquel deseo la conmovió.

El joven murió el 14 de octubre, un día antes de que se cumplieran siete meses del episodio. Su madre contó que había podido verlo el día anterior y que los médicos le habían advertido sobre la gravedad de su estado.

Una causa que será recaratulada a homicidio

Tras la muerte de Matías, Gladys aseguró a Pilar de Todos que el miércoles se realizará la autopsia del cuerpo y que, según le informaron, la causa será recaratulada a homicidio. En la Jefatura de Posadas ya le habían explicado que, si su hijo fallecía, debía volver a esa ciudad para pedir el cambio de carátula. Como en Pilar hubo una intervención judicial, indicó que ya no tendrá que viajar y que la causa se tramitará entre la justicia de Pilar y el juzgado de Puerto Iguazú.

En Pilar interviene la UFI N° 3 del Distrito Pilar, del Departamento Judicial San Isidro. Gladys explicó, además, que también denuncia al Hospital de Puerto Iguazú por presunto abandono de persona, figura con la que, según indicó, fue tomado el hecho en Pilar. La calificación legal definitiva deberán fijarla las autoridades judiciales a partir de las pruebas reunidas.