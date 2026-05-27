La familia de Matías Blanco, un joven de 30 años oriundo del barrio San Jorge de Pilar, inició una campaña solidaria para poder completar el traslado del paciente desde Misiones hacia territorio bonaerense, luego de permanecer internado durante más de dos meses y sufrir un severo daño neurológico.

Según relató Gladys Vázquez, madre del joven, el viaje se está realizando de manera particular en una camioneta, debido a que no pudieron concretar a tiempo un traslado ya que el lugar en el que el joven estaba internado, en Puerto Iguazú, le dio el alta pese a que estaba previsto un traslado médico para el 2 de junio.

La mujer explicó a Pilar de Todos que lograron reunir parte del dinero necesario, pero aún necesitaban otros 300 mil pesos para retirar el vehículo del mecánico y continuar el trayecto hacia Pilar.

“Matías no habla, no se mueve”, resumió la mujer en diálogo con este medio al describir el cuadro actual de su hijo, quien permanece postrado y con alimentación mediante sonda.

El traslado desde Misiones

De acuerdo al relato familiar, Matías había viajado hace más de 2 meses a Puerto Iguazú para vacacionar y posteriormente continuar rumbo a Brasil, donde iba a comenzar a trabajar.

En Pilar trabajó en varias carnicerías, como en la de una reconocida cadena de supermercados, pero decidió renunciar y probar suerte en Brasil.

Allí, sostuvo su madre quien se desempeña como empleada doméstica en countries de la zona, sufrió un episodio psiquiátrico vinculado a un cuadro de esquizofrenia. Mientras se encontraba en la casa de su abuela en esa ciudad, salió en moto de la vivienda y terminó en los techos de un casa, orando y temiendo por su vida.

“Tuvo un brote esquizofrénico. Ya había tenido cuatro pero no quería tratarse, me decía que él lo iba a resolver. Además de consumir drogas, pero él nunca era violento con nadie, sí quizá podía hacerse daño a sí mismo”, contó la mujer.

Gladys contó que el joven terminó siendo trasladado al hospital local por un grupo de policías que lo habrían golpeado. Uno de ellos, siempre según le contaron testigos a Gladys, habría aplicado una maniobra sobre Matías que le redujo drásticamente el paso de oxígeno al cerebro.

La documentación médica a la que accedió Pilar de Todos señala entre los diagnósticos “daño neurológico secundario a hipoxia anóxica por síndrome post paro” y “asfixia mecánica”.

La mujer sostuvo además que Matías permaneció más de 30 días en coma, atravesó un cuadro de neumonía, infección y falla renal, y actualmente presenta rigidez muscular generalizada y escasa respuesta motora.

Matías es trasladado en una camioneta particular desde Misiones.

“Lo estoy llevando en estado vegetativo, pero algo reacciona. Llegó con buen peso y ahora pesa apenas 50 kilos. Ayer una enfermera que conseguimos cuando empezábamos el vieja le quiso pasar una sonda para que pueda orinar y Matías movió un dedo cuando le preguntamos si le dolía, yo lo voy a sacar adelante. En Misiones me dijeron que el cuadro era irreversible, pero yo sé que lo voy a sacar adelante, cuando le hagan una tomografía y se sepa bien su estado”, afirmó Gladys, quien explicó que el traslado se realiza con ayuda de familiares y allegados.

Desde el propio Sanatorio misionero le habrían mencionado a la mamá de Matías que ellos no cuentan con la complejidad necesaria para atender al joven, pero la mujer cuestionó que de todos modos le hayan dado el alta cuando estaba previsto un traslado con profesionales de la salud para el 2 de junio, siempre según el relato de Gladys.

La familia indicó además que esperaba poder arribar a Pilar para que el joven sea evaluado en el Hospital Sanguinetti y eventualmente derivado a un centro de mayor complejidad, como el Hospital Central de la Panamericana.

La denuncia de la familia

En paralelo al pedido solidario, la madre del joven aseguró que existen presuntas irregularidades graves en torno a lo ocurrido durante la intervención policial previa al ingreso hospitalario y momentos después.

Según denunció, varios testigos le señalaron que Matías habría sido reducido por efectivos policiales durante un procedimiento en Puerto Iguazú y que posteriormente sufrió una grave descompensación.

Gladys afirmó además que la familia intentó acceder a documentación clínica completa y sostuvo que cuenta con papeles médicos, estudios y testimonios vinculados al caso.

“A mi hijo lo golpearon policías, hay testigos de eso. Lo bajaron del techo atado con cables, y una vez que lo atendieron por primera vez en el Sanatorio y lo sacaban en una silla de ruedas esposado, los policías volvieron a golpearlo”, detalló la mujer.

"Matías se levantó de la silla y pidió que lo liberen, que él no había hecho nada malo, pero hay testigos que me aseguran que lo golpearon y que un policía lo alzó del cuello rodeándolo con el brazo, lo que lo asfixió y derivó en un paro. Yo quiero que esto se investigue. No solo por mi hijo, sino por otros chicos que pueden pasar por lo mismo”, expresó.

La mujer también manifestó preocupación por el estado de salud de Matías y cuestionó el alta médica otorgada días atrás, al señalar que el joven necesita atención neurológica especializada y estudios de mayor complejidad y antibióticos.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos impulsan una colecta para poder completar el viaje y garantizar que Matías llegue a Pilar para continuar su tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias difundido por la familia: gladys.23743.mp a nombre de Gladys Vázquez.