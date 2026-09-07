La familia de Matías Blanco, el joven de 30 años del barrio San Jorge de Pilar que permanece con una secuela neurológica severa tras un episodio ocurrido en Puerto Iguazú, Misiones, radicará en los próximos días una denuncia formal contra los policías que habrían intervenido en el hecho. Así lo confirmó su madre, Gladys Vázquez, en diálogo con Pilar de Todos.

Cómo empezó todo en Puerto Iguazú

Matías, quien trabajaba en un supermercado de Pilar, había viajado a esa ciudad misionera hace varios meses, con intención de continuar rumbo a Brasil por un trabajo. Allí atravesó un brote vinculado a un cuadro de esquizofrenia y terminó en los techos de una vivienda. Un grupo de policías lo bajó y lo trasladó al hospital local.

“Tuvo un brote esquizofrénico. Ya había tenido cuatro pero no quería tratarse, me decía que él lo iba a resolver. Además de consumir drogas, pero él nunca era violento con nadie, sí quizá podía hacerse daño a sí mismo”, contó la mujer a Pilar de Todos a fines de mayo de este año, cuando el joven era trasladado desde Misiones a Pilar.

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Según el relato familiar, ya en el centro de salud, mientras lo retiraban esposado en silla de ruedas, los efectivos volvieron a intervenir sobre él con una maniobra que le redujo el paso de oxígeno al cerebro y derivó en un paro. Ese cuadro —encefalopatía por hipoxia post paro— es el que hoy explicaría la falta de evolución neurológica del joven.

“A mi hijo lo golpearon policías, hay testigos de eso. Lo bajaron del techo atado con cables, y una vez que lo atendieron por primera vez en el Sanatorio y lo sacaban en una silla de ruedas esposado, los policías volvieron a golpearlo”, aseguró la mujer.

Un traslado caótico hasta Pilar

Tras más de 70 días de internación, el sanatorio de Puerto Iguazú le otorgó el alta pese a que estaba previsto un traslado médico programado. La familia debió trasladarlo entonces en una camioneta particular hasta Pilar, con una colecta solidaria vecinal para poder solventar el viaje.

El estado de salud, sin evolución

Desde fines de mayo Matías está internado en el Hospital de Derqui. La historia clínica a la que accedió este medio, señala un cuadro de encefalopatía hipóxica no evolutiva post estado post paro, con cuadriparesia espástica y secuela neurológica severa.

"Él no se mueve, no habla, no ve", describió Vázquez sobre el estado actual de su hijo, al indicar que los médicos le confirmaron que el cuadro es irreversible.

"Me hicieron firmar todos los papeles, porque si él tiene otro paro, no lo van a entubar, no lo van a reanimar. El doctor me dijo ‘dejalo ir porque él, en el estado que está, está sufriendo. Es un egoísmo mantenerlo así como está’", lamentó la madre de Matías.

Matías fue trasladado en una camioneta particular desde Misiones.

Los próximos pasos

La mujer explicó que intentará viajar el próximo lunes o martes hasta Misiones para radicar formalmente la denuncia, en un contexto en el que, según indicó, se multiplicaron las acusaciones contra efectivos de esa provincia por presunto abuso de autoridad. Mientras tanto, contó que dejó de trabajar para dedicarse al cuidado permanente de su hijo, que requiere insumos médicos de manera diaria.