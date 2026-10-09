La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Lourdes Milagros Rodríguez de 21 años, y de Edwar Aníbal Castellanos Montilla, de 29, acusados de integrar una banda de viudas negras que drogó y robó a un vecino de Pilar.

La medida fue resuelta a pedido del fiscal Andrés Quintana y alcanza a dos de los sospechosos de una organización que, según la causa, tiene otros integrantes prófugos.

La magistrada consideró que existen "elementos de convicción suficientes e indicios vehementes" para sostener que ambos participaron como coautores. Entre las pruebas que valoró figuran el reconocimiento de la víctima, la titularidad de la línea y del dispositivo con el que se pactó el encuentro, y el secuestro de un perfume sustraído en el domicilio de la joven. Respecto del hombre de 29 años, la resolución lo ubica como conductor del vehículo de apoyo. Además, la jueza pidió al Servicio Penitenciario Bonaerense cupo en una "cárcel para procesados".

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Cómo fue el robo en Pilar

El hecho ocurrió entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de julio. La víctima, un hombre de 31 años, había conocido a la joven por Instagram, donde se hacía llamar "Eluney". Según señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos, se encontraron frente a la estación de Presidente Derqui y luego fueron a la vivienda del denunciante. Antes compraron bebidas y después pidieron una pizza.

Tras consumir las bebidas, el hombre perdió el conocimiento. Al despertar, se encontró todo mojado, se arrastró hasta la Comisaría 1ra. de Pilar y denunció el faltante de $4.000.000, USD 1.500, una notebook, una consola de juegos, un teléfono celular, un perfume y llaves. Además, desde su cuenta bancaria se había hecho una transferencia de $350.000 a una billetera virtual. Fue atendido en el Hospital Sanguinetti, donde se determinó una intoxicación por benzodiazepinas, y permaneció internado 24 horas.

“Llegó arrastrándose a la comisaría, estaba confundido y mojado. Se cree que lo metieron en la ducha porque le suministraron demasiadas drogas para dormirlo, buscaban despertarlo un poco antes de escapar", señalaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos.

El método que describió la fiscalía

En su dictamen, el fiscal Quintana sostuvo que la joven contactaba a hombres por redes sociales y acordaba citas en sus domicilios. Luego informaba la dirección al resto de la banda para que estudiara la zona y los medios de fuga. Ya en la vivienda, habría colocado psicofármacos en las bebidas para dejar a las víctimas indefensas y daba aviso a sus cómplices, que retiraban los objetos de valor.

Cámaras, rueda de reconocimiento y detenciones

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, entre ellas las de la Municipalidad de Pilar, que permitieron identificar un Renault Logan que había estado en la zona horas antes del hecho. A partir de ese dato se llegó al conductor.

La SubDDI de Pilar detuvo a la mujer a comienzos de septiembre en el barrio María Teresa de Calcuta, en José C. Paz. En un operativo posterior en Merlo fueron detenidos el hombre de 29 años y, por encubrimiento, un joven de 18. El 30 de septiembre, un hombre señaló a la acusada en una rueda de personas realizada ante la UFI N°2 de Pilar, y el resultado se incorporó al expediente.

La causa se tramita por asociación ilícita y robo agravado cometido en poblado y en banda.