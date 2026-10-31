La Policía de Pilar detuvo a integrantes de una presunta banda de ladrones que cometía robos en countries de Pilar.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad, los aprehendidos son investigados por hechos que ocurrieron en el barrio cerrado Pilar Village, el country La Masía y otro hecho en inmediaciones de una urbanización de la localidad de La Lonja.

En ese marco, señalaron que, durante la jornada de ayer viernes, efectivos allanaron la vivienda de uno de los involucrados en un asalto a una familia de Pilar Village.

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Se trata de un joven de 16 años de edad a quien también se le halló y secuestró una mochila perteneciente a la víctima del asalto, donde los ladrones se habían llevado lo sustraído, y prendas de vestir usadas durante el delito.

El robo en Pilar Village ocurrió el pasado 11 de octubre cuando delincuentes encapuchados sorprendieron a una familia durante la madrugada.

Según los investigadores, durante el asalto, los delincuentes golpearon a uno de los integrantes de la familia con un fierro en la cara y sustrajeron dinero -pesos y dólares-, joyas y celulares, para luego darse a la fuga, consignaron voceros de la investigación.

El otro involucrado en ese hecho, de 19 años y domiciliado en Villa Rosa, ya había sido capturado por Guardia Urbana el pasado 23 de octubre, junto a otros dos acusados tras ser detectados por las cámaras del Centro de Monitoreo mientras intentaban ingresar a un barrio cerrado, ubicado en las cercanías de Seguí y Colectora, en La Lonja.

Las fuentes también consignaron que “labores investigativas determinaron, además, que esos tres aprehendidos eran los autores materiales de un robo ocurrido en el country La Masía, acontecido el 17 de octubre”, donde los delincuentes ingresaron a dos viviendas en ausencia de sus moradores, consignaron los voceros policiales.

Además, agregaron que los sindicados “poseían antecedentes penales por hechos de similares características”.

Captura en Zelaya

El pasado miércoles a la madrugada, Guardia Urbana y Policía capturaron a cuatro sujetos acusados de ingresar a una vivienda en la localidad de Zelaya y huir a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

El seguimiento de las cámaras de seguridad y el operativo cerrojo implementado por las autoridades posibilitó la captura de los involucrados, el secuestro de un arma de fuego y la recuperación del vehículo.