Un hombre de 29 años quedó detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Marcos Nahuel Varas, ocurrido en abril en Del Viso.

El nuevo aprehendido por el caso, que ya registró a una mujer capturada en Tucumán, sería el dueño del rodado en el que los delincuentes se movilizaban al momento del ataque.

El crimen se registró cuando cuatro delincuentes encapuchados llegaron al domicilio de Varas a bordo de un Peugeot color negro. Se identificaron como policías y lo mataron de un disparo en la cabeza tras exigirle dinero. La víctima tenía 38 años.

Otro hombre que se encontraba con Varas en el lugar, en tanto, resultó herido tras ser golpeado con la culata de un arma en la cabeza.

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El auto y una mujer detenida

Los pesquisas determinaron que el Peugeot utilizado en el ataque pertenecería al ahora detenido. Al cruzar esa información con otros datos, surgió un segundo elemento clave: el sospechoso mantenía una relación sentimental con la ex pareja de la víctima.

La mujer ya había sido identificada y detenida semanas atrás en la provincia de Tucumán, sindicada como partícipe del crimen. Su detención, tal como informara Pilar de Todos, estaría vinculada a que al móvil del crimen no fue un robo al azar.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la intención de los perpetradores era sustraer un dinero que Varas habría cobrado en concepto de indemnización.

La operación fue coordinada desde adentro según los investigadores: su ex pareja, una mujer de 32 años, habría rondado la zona momentos antes del crimen y avisado por teléfono a los atacantes que la víctima estaba en el lugar.

El nuevo detenido fue aprehendido por personal de la DDI de Campana y quedó a disposición del doctor Pablo Mantieaga, titular de la UFI Temática de Drogas de Pilar, y del Juzgado de Garantías en turno.