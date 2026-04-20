Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la localidad de Del Viso, en un hecho que es investigado como un presunto ajuste de cuentas. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Díaz Colodrero y Florida.

Fuentes policiales señalaron que efectivos de la Comisaría Pilar 3ra fueron alertados este sábado por un homicidio con arma de fuego. Al arribar al lugar encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica, en posición de cúbito dorsal, con una herida de bala en el rostro.

El hombre fue identificado como Marcos Nahuel Varas, de 30 años, quien falleció en el lugar a raíz de la lesión sufrida, informó Resumen.

En la escena también se encontraba otro hombre, de 33 años, que presentaba una herida superficial en el cuero cabelludo. Según declaró ante los investigadores, ambos estaban en la vía pública junto a otros jóvenes cuando arribó un Peugeot 308 negro, del que descendieron cuatro hombres encapuchados y armados.

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Siempre de acuerdo a ese testimonio, los atacantes ordenaron a las víctimas que se arrojaran al suelo y entregaran el dinero que llevaban encima. En ese contexto, el sobreviviente recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma.

Luego, uno de los agresores se dirigió hacia Varas, siempre de acuerdo a las fuentes, que se encontraba arrodillado, lo golpeó en el rostro y le efectuó un disparo en la cabeza.

Tras concretar el ataque, los sospechosos escaparon a bordo del mismo vehículo en dirección a la calle Lisandro de la Torre.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y personal de la SubDDI Pilar, que llevaron adelante tareas de rigor y el relevamiento de pruebas.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº3 de Pilar, que dispuso la autopsia, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas para intentar identificar a los autores.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes.

En ese marco, los investigadores no descartan que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas, aunque continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.