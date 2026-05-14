Una mujer de 32 años quedó detenida en las últimas horas acusada de haber participado del asesinato de un hombre, aparentemente su ex pareja, hecho que ocurrió el pasado mes de abril en la localidad de Del Viso.

La ahora acusada fue hallada en la provincia de Tucumán, sitio donde habría huido para refugiarse tras el brutal hecho.

Según informaron voceros de la investigación, la víctima identificada como Marcos Varas de 30 años fue ultimada de un disparo en la cabeza.

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Todo sucedió en la intersección de las calles Díaz Colodrero y Florida en el barrio Villa Del Carmen.

Allí, Varas, que estaba acompañado por otro hombre, fue atacado por cuatro encapuchados que se bajaron de un Peugeot 308 negro, fuertemente armados.

Tras exigirles dinero, uno de ellos golpeó a Varas y le efectuó un disparo en la cabeza.

A partir de allí, se inició una investigación que fue dando resultados. Entre ellos, el hallazgo del vehículo a pocos metros del lugar.

Siempre según voceros de la investigación, los familiares de la víctima apuntaron contra la ex pareja de Varas, una mujer de 32 años.

Los investigadores consignaron que “tras la recolección de testimonios y relevamientos de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas”, logran establecer que la mujer, momentos antes del asesinato de Varas, ella habría rondado la zona y habría dado aviso por teléfono a los perpetradores de que efectivamente, su ex novio se encontraba en el lugar.

Según agregaron, la intención era “sustraerle un dinero que éste habría cobrado producto de una indemnización”.

Por otra parte, establecieron que luego del hecho, la mujer se habría traslado a bordo de un micro de larga distancia hasta la provincia de Tucumán.

En virtud de ello, el Agente Fiscal Dr. Pablo Menteguiaga dispuso que personal de la Sub DDI de Pilar se comisione hacia esa ciudad para certificar el domicilio donde se encontraría residiendo la imputada.

Finalmente, fue hallada en un comercio de belleza femenina, aparentemente propiedad de su hermana, donde se produjo su aprehensión.

La acusada será trasladada hacia la provincia de Buenos Aires para comparecer ante la Fiscalía N°3.

