Efectivos de las fuerzas de seguridad desarticularon una nueva banda que está acusada de dedicarse al robo de caballos en la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Según consignó la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, en la jornada del pasado miércoles se desplegaron cinco allanamientos en el partido de Moreno, puntualmente en Cuartel V, La Reja, Trujui y Las Catonas donde se detuvo a tres personas y se secuestraron elementos de interés para la investigación.

Fuentes del caso consignaron que las pesquisas comenzaron semanas atrás, a raíz de dos diferentes hechos perpetrados en los municipios de General Rodríguez y Moreno, donde fueron sustraídos equinos de diferentes edades y pelajes.

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“Los trabajos de las autoridades lograron evidenciar la autoría y la manera de operar de la banda, además de diferentes locaciones donde se encontrarían los animales ultrajados”, consignaron los voceros.

En los procedimientos, fueron detenidos tres sujetos, todos mayores de edad; uno de ellos con amplio historial delictivo en hechos de esta índole y que estaría vinculado a los robos previos en toda la Provincia.

Además, se logró la recuperación de una yegua de pelaje tordillo y el secuestro de un automóvil Volkswagen Polo, varios cuchillos, prendas de vestir, una caja de municiones, bozales, sogas y elementos para montar.

Esta es la tercera organización desbaratada por la Policía en las últimas semanas, dedicada al robo y faena ilegal de caballos.

A finales del mes de septiembre, fueron detenidas ocho personas, tras una serie de allanamientos en Moreno.

Asimismo, el pasado viernes, un nuevo operativo policial permitió recuperar cuatro caballos robados y hallar evidencias de faena clandestina en una vivienda del barrio El Morenito, del mencionado partido. La investigación había comenzado tras la desaparición de dos equinos en Pte. Derqui durante la madrugada de ese mismo día.