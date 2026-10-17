Efectivos de la Policía de Pilar, Moreno y la provincia de Buenos Aires desbarataron una banda que está acusada de robar y faenar caballos.

El operativo, según fuentes de caso, permitió recuperar cuatro ejemplares que habrían sido sustraídos en la localidad de Derqui y la zona de Grand Bourg y hallar evidencias de faena clandestina en una vivienda del barrio El Morenito, en Moreno.

Según consignaron, la investigación comenzó tras la desaparición de dos equinos en Presidente Derqui durante la madrugada del viernes 16 de octubre.

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El seguimiento de las huellas, realizado por efectivos policiales, condujo hasta la propiedad donde se realizó un allanamiento de urgencia y fueron hallados los animales robados.

Los investigadores completaron que “en el fondo del terreno encontraron los dos caballos sustraídos en Pilar y otros dos que habían sido sustraídos el 14 de octubre en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas”.

Además, los efectivos constataron “abundante sangre en el suelo, un pozo séptico con vísceras y cueros, armas blancas para el descuartizamiento y herramientas con manchas de sangre”, elementos que indicarían que el lugar era utilizado para la faena de animales.

Durante el procedimiento también se secuestró un Renault 9 gris con pedido de captura por hurto automotor, dos motores sin numeración y diversas autopartes. Del operativo participaron distintas dependencias policiales de Pilar, Moreno y de la Provincia de Buenos Aires.

En septiembre pasado se había llevado adelante un procedimiento similar donde se desarticuló una banda acusada de sustracción y faena de equinos. Esa causa se inició tras la denuncia por el robo de cuatro caballos de polo.

En esa oportunidad, la Justicia ordenó allanamientos, también en Moreno, donde fueron detenidas y aprehendidas ocho personas.

En ese procedimiento, el personal policial encontró restos óseos, cabezas, patas y pezuñas de equinos que fueron descuartizados en los lugares allanados.