Una investigación iniciada a partir de la denuncia por el robo de cuatro caballos de polo permitió desarticular una peligrosa banda dedicada a la sustracción y faena ilegal de equinos, que posteriormente comercializaba la carne de forma ilegal.}

A partir del trabajo policial, la Justicia ordenó cinco allanamientos en distintos puntos de la provincia, principalmente en Moreno, donde fueron detenidas y aprehendidas ocho personas mayores de edad, seis hombres y dos mujeres.

Durante los procedimientos el personal policial encontró restos óseos, cabezas, patas y pezuñas de equinos que fueron descuartizados en los lugares allanados, se secuestraron armas de fuego de distintos calibres, algunas de ellas con su numeración suprimida, municiones, armas blancas, cuchillas, hachas y distintas herramientas utilizadas para la faena y el descuartizamiento de animales.

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También fueron hallados elementos vinculados al traslado y manejo de caballos.

Entre los detenidos se encuentra uno de los principales investigados, un hombre con domicilio en Moreno, quien además registraba tres pedidos de captura vigentes por otras causas penales, lo que da cuenta de la peligrosidad de los integrantes de la organización.

En el operativo participaron efectivos de la DDI San Isidro y la Subdelegación Departamental de Investigaciones Pilar, la Estación de Policía de Pilar y el Comando de Prevención Rural (CPR), junto con personal del GAD y la colaboración de la Secretaría de Seguridad de Pilar.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar.

