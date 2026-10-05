La familia de Sebastián Ochoa, el joven pilarense de 26 años asesinado el 19 de enero de 2024 durante un robo en José C. Paz, exige la detención de tres sospechosos que habrían participado en el crimen. El pedido surge luego de que Hernán Bonda, sentenciado a prisión perpetua, revelara sus identidades durante el debate oral.

Elisabet, madre de la víctima, se presentó en la Fiscalía N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín para solicitar que se avance sobre los señalados por el autor del homicidio. Según informó la agencia Noticias Argentinas, los nombres mencionados por Bonda y otros testigos son Matías Pizarro, Alexis Munitz y Maximiliano Saavedra, alias 'Pasita'.

“La verdad que estoy cansada de promesas y ahora que ya están los nombres no sé qué están esperando. Ellos están en la causa desde el principio, pero cuando hicieron allanamientos no se encontraron pruebas. Sus nombres volvieron a aparecer ahora en el juicio. ¿A esta altura qué pruebas van a encontrar más que lo que dijo Bonda?”, expuso la mamá de Ochoa a N/A.

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El hecho ocurrió cuando Sebastián Ochoa, quien trabajaba en una estación de servicio Shell de Malvinas Argentinas, fue perseguido por cuatro motochorros a lo largo de nueve cuadras. A pesar de que la víctima entregó su rodado sin resistirse, fue ejecutado por la espalda, en jurisdicción de José C. Paz. Ochoa, quien salía del trabajo para retornar a su vivienda de Manuel Alberti, era padre de un niño de 1 año y ocho meses y esperaba el nacimiento de su segunda hija.

En el proceso judicial, Hernán Bonda fue condenado por robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por alevosía, criminis causa y el concurso premeditado de dos o más personas. Por su parte, Elías Fernández resultó absuelto por el beneficio de la duda. Actualmente, el único condenado apeló la sentencia ante el Tribunal de Casación al buscar una pena menor.