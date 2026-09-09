El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Martín condenó este miércoles a prisión perpetua a uno de los ladrones que mató a Sebastián Ochoa, el joven de Manuel Alberti que fue asesinado para robarle la moto en José C. Paz en el año 2024.

La condena cayó sobre Hernán Ariel Bonda a quien la Justicia halló como coautor penalmente responsable del robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Además, en el mismo fallo, los jueces ordenaron la inmediata libertad de Elías Santiago Fernández, el otro acusado que llegó a juicio por el homicidio. En este caso, consideraron que “no había pruebas suficientes” para implementar una condena.

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El caso

El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024. Sebastián había salido de su trabajo como playero en una estación de servicio Shell y se dirigía en moto hacia su domicilio en Manuel Alberti en Pilar cuando fue perseguido por cuatro motochorros que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras.

Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a bajar del rodado. Ochoa no opuso resistencia y entregó la moto, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda cuando ya se retiraba del lugar, y le provocó la muerte en el acto.

De las cuatro personas que habrían participado del ataque, solo Bonda y Fernández fueron procesados como responsables directos. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos.

Durante el debate, que comenzó el pasado 2 de septiembre en los tribunales de San Martín, se incorporaron distintas pruebas reunidas durante la investigación.

En ese contexto, Bonda dio los nombres de los otros participantes en el ataque. Sin embargo, hubo otros implicados que no pudieron ser encontrados ni llegaron a ser juzgados en este proceso.

Sebastián tenía 26 años. Además del hijo que ya había tenido, esperaba el nacimiento de su segunda hija, a quien no llegó a conocer: murió apenas una semana antes de que la niña naciera.