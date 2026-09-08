La Policía de Pilar detuvo a un segundo sospechoso de integrar una banda que asaltó un comercio del distrito, en el marco de la causa que investiga el violento robo registrado semanas atrás en un local de venta de celulares.

La detención se produjo en las últimas horas, luego de una investigación llevada adelante por la SDDI de Pilar, que permitió individualizar a un nuevo presunto integrante de la banda y determinar un domicilio vinculado con él. Durante el allanamiento, los efectivos concretaron la aprehensión del sospechoso y secuestraron $140.000 en efectivo, un teléfono celular y una campera con identificación de la Guardia Urbana, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos.

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El robo que originó la causa

El hecho había ocurrido semanas atrás en el comercio CELL PILAR, dedicado a la venta de celulares y ubicado sobre la calle Argerich al 100. Según las fuentes de la investigación, tres delincuentes con los rostros cubiertos ingresaron al local, dos de ellos armados, y amenazaron a las víctimas para exigirles teléfonos y dinero. Ante la negativa a entregar los equipos, los asaltantes reclamaron efectivo y la propietaria del comercio les entregó unos $3 millones.

El robo no terminó ahí: los delincuentes también exigieron las llaves de un vehículo y, al advertir que detrás del local había estacionada una camioneta Renault Kangoo con las llaves puestas, la tomaron y escaparon a bordo del rodado, que horas más tarde fue hallado abandonado en el barrio Santa María. Tras el hecho, los dueños del comercio difundieron el video del asalto en redes sociales para darle visibilidad. "Solo queremos repercusión para que no vuelva a suceder a nosotros ni a ningún comercio y emprendedores. Somos chicos de 22 años laburando de lunes a lunes todo el tiempo para salir adelante", señalaron en ese momento.

El video de la primera detención

Un antecedente con orden de captura

Además de quedar vinculado a la causa por el robo, se constató que el nuevo detenido registraba un pedido de captura activo, requerido por la Justicia en otra causa por robo agravado. Según las mismas fuentes, el sospechoso se había fugado el año pasado del Instituto de Menores de Lomas de Zamora, tras haber sido condenado a 5 años y 8 meses de prisión.

La investigación

Se trata de la segunda detención en esta causa. A mediados de agosto, la SDDI había identificado a un primer presunto integrante de la banda, un hombre de 27 años aprehendido en un allanamiento en el barrio Santa María, donde se secuestró un revólver calibre .32. Con este nuevo procedimiento, la investigación avanza en la identificación de los restantes integrantes del grupo.

El caso está a cargo de la UFI N.º 02 del Distrito Pilar, y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia por la causa caratulada como robo agravado.