Tres delincuentes armados asaltaron un comercio de Pilar, y escaparon a bordo de una camioneta perteneciente a los dueños del local. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 18, minutos antes del cierre, cuando todavía había clientes dentro del negocio, dedicado a la venta de artículos de bazar y electrónica.

Según relataron los responsables del comercio, ubicado en Argerich 142, se trató de tres hombres de entre 25 y 28 años, con los rostros cubiertos y armas de fuego. Los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo y de una camioneta Renault Kangoo que los propietarios utilizan para su actividad laboral diaria.

Tras el robo, los tres delincuentes escaparon en el vehículo y lo abandonaron poco después en el barrio Santa María, ubicado detrás del supermercado Chango Más de Pilar.

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El pedido de los comerciantes

Los dueños del local difundieron lo ocurrido a través de las redes sociales y pidieron colaboración a la comunidad para darle visibilidad al hecho. "Solo queremos repercusión para que no vuelva a suceder a nosotros ni a ningún comercio y emprendedores", expresaron.

En tanto, remarcaron el esfuerzo que hacen a diario para sostener el emprendimiento. "Somos chicos de 22 años laburando de lunes a lunes todo el tiempo para salir adelante", señalaron, al pedirles a vecinos y usuarios de las redes que compartieran la publicación.

La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales, que buscan determinar la identidad de los tres asaltantes y reconstruir cómo se desarrolló el robo.