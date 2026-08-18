La investigación por el violento asalto ocurrido semanas atrás en un comercio de Pilar tuvo un avance, cuando efectivos policiales allanaron una vivienda del barrio Santa María y aprehendieron a un hombre señalado como uno de los integrantes de la banda que habría participado del robo.

El procedimiento se realizó en un domicilio de la calle José León Suárez de Pilar, donde fue localizado un sujeto de 27 años. Según informaron fuentes policiales a Pilar de Todos, al momento del ingreso de los efectivos el sospechoso intentó escapar y posteriormente opuso resistencia física, por lo que fue reducido y aprehendido.

Puede interesarte

Durante el allanamiento, realizado en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma, los investigadores secuestraron un revólver calibre .32, marca VD, que presentaba signos de deterioro.

Además, fueron incautados de urgencia un teléfono celular Motorola, un par de zapatillas Nike negras talle 41, con detalles dorados y grises, y un chaleco negro tipo inflable. De acuerdo con el parte policial, los elementos fueron considerados de interés para la investigación.

El robo

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió en el comercio de venta de celulares CELL PILAR, ubicado sobre la calle Argerich al 100.

Según se había informado tras el asalto, tres delincuentes ingresaron al local con los rostros cubiertos. Dos de ellos portaban armas y amenazaron a las víctimas para exigirles teléfonos celulares y dinero.

Ante la negativa a entregar los equipos, los asaltantes exigieron efectivo. Finalmente, la propietaria del comercio les entregó aproximadamente $3 millones, indicaron las fuentes de la investigación.

Pero el robo no terminó allí. Los delincuentes también exigieron las llaves de algún vehículo. En ese momento, una de las víctimas les indicó que detrás del comercio se encontraba estacionada una Renault Kangoo gris, con las llaves colocadas. Los asaltantes tomaron el vehículo y escaparon a bordo del rodado.

Tras el aviso al sistema de emergencias 911, se desplegó un operativo policial y se iniciaron las tareas investigativas para identificar a los responsables. La camioneta fue posteriormente localizada en el barrio Santa María.

Horas después del robo, los dueños del local difundieron el video del violento robo, con el objeto de que tome estado público lo sucedido.

"Solo queremos repercusión para que no vuelva a suceder a nosotros ni a ningún comercio y emprendedores. Somos chicos de 22 años laburando de lunes a lunes todo el tiempo para salir adelante", señalaron días atrás en redes sociales.

La investigación

A partir de las tareas de campo y de investigación realizadas por la SDDI de Pilar, los detectives lograron establecer la identidad de uno de los presuntos integrantes de la banda y determinaron un domicilio vinculado con él.

Con los elementos reunidos, la UFI N.º 02 del Distrito Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, solicitó la correspondiente orden de allanamiento y secuestro, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 07 del Departamento Judicial San Isidro.

Además de quedar vinculado a la causa por el robo, el aprehendido fue notificado de una nueva imputación por resistencia a la autoridad, a raíz del episodio registrado durante el procedimiento.

El fiscal Quintana avaló lo actuado y dispuso que el aprehendido sea trasladado y puesto a disposición de la Justicia durante la primera audiencia del 19 de agosto.

La investigación continúa para determinar la participación que habría tenido el detenido en el asalto y avanzar en la identificación de los restantes integrantes de la banda.