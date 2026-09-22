El Municipio de Pilar continúa avanzando en los trabajos de mejora y limpieza en los cursos de agua del distrito para mejorar el drenaje y evitar anegamientos.

En este caso, las máquinas se desplegaron en el arroyo Carabassa, que desemboca en el río Luján.

Las tareas tienen el objetivo de mejorar la circulación y el drenaje pluvial, especialmente en la zona de los barrios San Jorge, Carabassa, Los Grillos, La Comercial, Manantiales y en todos los barrios que conforman San Francisco, y también Estancias del Pilar y Pilará.

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Los trabajos fueron supervisados por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la actividad, Laurent destacó: “Recorrimos los trabajos de limpieza y mantenimiento que estamos realizando sobre el arroyo Carabassa. Estas obras nos permitirán mejorar el drenaje del agua, fortaleciendo la prevención en nuestros barrios durante la temporada de lluvias".

Por su parte, Peralta agregó: “Estos son algunos de los trabajos que estamos realizando para prepararnos para la temporada de intensas lluvias”.

Desde el Municipio destacaron que se “sigue avanzando con la optimización del drenaje y circulación en diferentes puntos del distrito. Estos trabajos se suman a las obras de transformación integral de todo Pilar”.



