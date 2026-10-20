Granja Tres Arroyos (GTA) reconoció ante la Justicia que no pudo pagar los sueldos de agosto del personal de su planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, y que el resto de los haberes de esa planta se abonó de manera parcial.

Según la empresa, los trabajadores jornalizados cobraron haberes hasta la segunda quincena de junio y el 40% de la primera quincena de septiembre. Los mensualizados, en tanto, percibieron el 70% del sueldo de julio y el 30% del devengado en septiembre.

La información fue presentada por los apoderados de la compañía, los abogados Rafael J. Algorta y Marcos Palma, en el expediente del concurso preventivo (COM 18558/2026), que tramita en el Juzgado Comercial 21, Secretaría 42.

El escrito responde a una intimación del juez Germán Páez Castañeda, fechada el 14 de octubre, y solicita que se dicte la apertura formal del concurso.

Haberes de agosto sin afrontar en Pinazo

Sobre esa planta, GTA informó que los haberes de agosto del personal “no han podido ser afrontados”, según consta en el escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos. La empresa aclaró que los datos son dinámicos, porque realiza pagos diarios a cuenta de los salarios adeudados.

"En el establecimiento frigorífico Planta Pinazo (Pilar, Provincia de Buenos Aires), los trabajadores jornalizados han percibido haberes hasta la segunda quincena de junio de 2026 inclusive y, a la fecha, el 40% del salario devengado en la primera quincena de septiembre de 2026, mientras que los trabajadores mensualizados han percibido el

70% del salario de julio de 2026 y el 30% del devengado en septiembre de 2026. Los haberes de agosto de 2026 del personal de esta planta no han podido ser afrontados", señala el escrito.

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Pagos fraccionados desde fines de 2024

GTA explicó que desde fines de 2024 instrumentó distintas propuestas para pagar los salarios, con intervención de representantes sindicales y de la autoridad administrativa del trabajo. Durante los primeros meses de 2026 los haberes se abonaron en 5 cuotas mensuales y, desde mayo, en 10 pagos mensuales.

Deuda laboral de $62.448 millones en toda la compañía

Por su parte, el escrito informa cifras de GTA en su conjunto, no solo de Pinazo. La empresa declaró 1.800 trabajadores en relación de dependencia en todos sus establecimientos y una deuda laboral y previsional de $62.448.137.609,10 al 30 de septiembre. El 15 de julio era de $11.551.776.220. El aumento obedece, según la compañía, principalmente a liquidaciones finales e indemnizaciones por desvinculaciones.

GTA se comprometió a presentar en cinco días hábiles la certificación contable de la deuda actualizada. Por lo tanto, esa cifra todavía no está certificada. La deuda de julio sí cuenta con la certificación del contador Claudio A. Achino y la declaración jurada del presidente del Directorio, Joaquín De Grazia.

Reclamo de los despedidos en la puerta de la planta

En tanto, en la entrada de Pinazo, un grupo de despedidos sostuvo un acampe y bloqueo para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. El 14 de octubre, un operativo policial desalojó el bloqueo y permitió el ingreso de camiones al predio.

Los trabajadores aseguraron que más de 80 fueron despedidos semanas atrás, que aún no cobraron la indemnización y que se les deben salarios desde mayo. “Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó el trabajador despedido José Vera.

El juez pidió información sobre bienes

Por su parte, el juez Germán Páez Castañeda requirió a GTA que informe en cinco días la situación dominial de los bienes muebles e inmuebles adquiridos en la quiebra de “Rasic Hnos. S.A.”. También pidió detalle de las hipotecas y prendas vinculadas a esos bienes.