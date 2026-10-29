Las empresas grandes de Pilar perdieron 3.980 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, una cifra mayor que toda la caída neta del empleo privado del distrito en ese período.

Las compañías medianas, pequeñas y micro, en tanto, sumaron 501 puestos en conjunto y compensaron parte de la pérdida. El saldo del distrito fue de 3.479 puestos menos.

El dato surge de las series por tamaño de firma del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mide asalariados registrados del sector privado, según el domicilio de la empresa.

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El empleo privado registrado en Pilar había caído 5,32% en esos 24 meses, de 65.376 a 61.897 puestos, según publicó Pilar de Todos.

Con la apertura por tamaño de firma, la baja se concentra en un solo segmento.

Las medianas, pequeñas y micro sumaron 501 puestos

Las empresas grandes pasaron de 42.554 a 38.574 puestos, una baja de 9,35%. Pasaron de representar el 65,1% del empleo registrado de Pilar a explicar el 62,3%.

Las medianas crecieron de 12.044 a 12.153 (109 puestos más) y las pequeñas, de 7.665 a 8.040 (375 más). Las microempresas pasaron de 3.113 a 3.130 (17 más).

Qué es una empresa grande para el OEDE

El OEDE clasifica a las empresas por la cantidad total de empleados de la firma, no por planta, y por rama de actividad. Toma el promedio de los últimos cuatro trimestres.

Según su metodología, en la industria se consideran grandes las firmas de más de 96 empleados en promedio, con topes que varían según la actividad. En el comercio, el límite ronda los 67 y en los servicios, los 66. Son valores aproximados y no un umbral único.

Como la categoría se recalcula, parte del paso de firmas de grandes a medianas puede responder a una reclasificación y no a empleos nuevos. El saldo total de 3.479 puestos no se modifica.

La industria explica 3.190 de los 3.479 puestos perdidos

La industria pasó de 23.075 a 19.885 puestos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, una pérdida de 3.190 puestos (13,8%), como publicó [Pilar de Todos]

Ese rubro explica el 91,7% de la caída neta del empleo privado registrado del distrito.

En el mismo período, los servicios perdieron 124 puestos y la construcción, 292, mientras que el comercio sumó 208 (2,3%).

El OEDE no incluye empleo público, trabajo informal, monotributistas ni autónomos.

