Las ventas del comercio minorista de Pilar bajaron 0,6% interanual en octubre y cortaron la racha de dos meses con subas, de acuerdo al relevamiento mensual de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), que compara el mes con octubre de 2025 a valor de reposición.

El resultado del sondeo al que tuvo acceso Pilar de Todos surge del promedio de los siete rubros relevados. En agosto, las ventas habían crecido 0,21% interanual y en septiembre, 0,47%.

Farmacia y Ferretería pasaron de la suba a la baja

Farmacia cayó 3,6% en octubre, después de haber subido 1,3% en septiembre. En tanto, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción retrocedió 3,8%, tras un avance de 1,9% en el mes anterior.

Ambos rubros explican buena parte del cambio de signo del promedio general.

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Alimentos y bebidas encadena cuatro meses en baja

Alimentos y bebidas bajó 3,5% interanual en octubre. Es el cuarto mes consecutivo en negativo: en septiembre había caído 3,4%, en agosto 3% y en julio 5,9%, siempre contra el mismo mes de 2025.

Textil, Calzado y Perfumería siguen en positivo

Por su parte, Textil e indumentaria creció 2,9%, Calzado y marroquinería 2,8% y Perfumería 1%. Los tres rubros acumulan tres meses consecutivos con variaciones positivas.

Bazar, decoración y muebles, en tanto, no registró variación (0%). El rubro había caído 3,1% en septiembre y 8% en agosto.

El año sigue por debajo de 2025

Con los relevamientos de SCIPA desde marzo, el acumulado del año continúa por debajo de 2025. De los ocho meses relevados, cinco cerraron en baja.

Las subas de junio, agosto y septiembre resultan marginales frente a las caídas de marzo, abril y mayo, por lo que la comparación acumulada con 2025 sigue siendo negativa.

La secuencia de 2026, mes por mes

Variación interanual de las ventas del comercio de Pilar, según SCIPA, contra el mismo mes de 2025: