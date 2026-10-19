Las ventas del comercio minorista de Pilar subieron 0,47% interanual en septiembre, según el relevamiento mensual de la Cámara de Comercio local (SCIPA), que compara el mes con septiembre de 2025 a valor de reposición. Es el segundo mes consecutivo con signo positivo, aunque en una magnitud marginal.

Cinco de los siete rubros crecieron

El resultado surge del promedio de los siete rubros relevados. Textil e indumentaria lideró las subas, con 3,1%, seguido por Calzado y marroquinería (2,4%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (1,9%), Farmacia (1,3%) y Perfumería (1,1%).

Por su parte, Bazar, decoración y muebles cayó 3,1% y Alimentos y bebidas, 3,4%.

Respecto de agosto, Ferretería pasó de una baja de 0,4% a una suba de 1,9%, y Farmacia, que no había mostrado variación, avanzó 1,3%. En tanto, Perfumería, que había encabezado el relevamiento anterior con 8%, moderó su alza a 1,1%.

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Alimentos y bebidas sigue sin recuperarse

El rubro de consumo básico retrocedió 3,4% en septiembre, después de caídas de 3% en agosto y de 5,9% en julio. En marzo, había caído entre 6% y 7%.

El acumulado desde marzo sigue en rojo

Con los relevamientos de SCIPA desde marzo, el acumulado del año continúa por debajo de 2025. Las variaciones interanuales mensuales fueron de −30% en marzo, −15,6% en abril, −8,2% en mayo, +1,8% en junio, −4,09% en julio, +0,21% en agosto y +0,47% en septiembre.

Las subas de los últimos meses resultan marginales frente a las caídas de marzo y abril, por lo que la comparación acumulada con 2025 sigue siendo negativa.

A nivel nacional, el patrón se repite

De acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), difundido el 5 de octubre, las ventas minoristas pyme crecieron 0,3% interanual en septiembre, con una baja de 1,2% frente a agosto y un acumulado de −2,1% en el año.

Cinco de los siete rubros relevados por la entidad mostraron variaciones positivas: Textil e indumentaria (5%), Calzado y marroquinería (3,5%), Ferretería (3,3%), Farmacia (1,5%) y Perfumería (0,7%). En tanto, Bazar, decoración y muebles (−3,4%) y Alimentos y bebidas (−3,1%) retrocedieron.