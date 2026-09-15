Las ventas minoristas en Pilar registraron una leve suba de 0,21% interanual en agosto, según el relevamiento mensual de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), que mide unidades vendidas respecto de agosto de 2025. El resultado corta, aunque de manera marginal, la seguidilla negativa que había dejado julio.

Perfumería y textil, empujaron la mejora

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso Pilar de Todos, el desempeño fue dispar entre rubros. Perfumería lideró la recuperación con una suba de 8%, seguida por Textil e indumentaria, que avanzó 4%. Calzado y marroquinería también quedó en terreno positivo, con un alza de 0,9%, mientras que Farmacia se mantuvo sin variación.

Bazar y alimentos, los más golpeados

En el otro extremo, Bazar, decoración y muebles volvió a ser el rubro más afectado, con una caída de 8%. Alimentos y bebidas retrocedió 3% y Ferretería, materiales eléctricos y construcción tuvo una baja leve, de 0,4%.

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Un año irregular para el comercio local

El dato de agosto llega después de que las ventas cayeran 4,09% interanual en julio, de acuerdo al relevamiento difundido el mes pasado por la entidad, que había puesto fin a la única suba del año registrada en junio (+1,8%, impulsada por el cobro del aguinaldo y el Día del Padre). Antes de esa mejora, el sector había acumulado bajas de 30% en marzo, 15,6% en abril y 8,2% en mayo.

A nivel nacional

A nivel país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto, con una baja del 2,7% frente a julio y un acumulado de -2,4% en el año. La entidad atribuyó la retracción general a la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de tarifas de servicios y al endeudamiento de las familias.

Sin embargo, CAME también señaló al Día del Niño como uno de los factores que empujaron a algunos rubros puntuales: según indicó, hubo compras concentradas en indumentaria infantil y regalería asociadas a esa fecha y al calendario escolar, aunque esas operaciones no alcanzaron a compensar la caída general del consumo en los rubros de mayor peso.