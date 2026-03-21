La situación del empleo en el Parque Industrial de Pilar podría empeorar en el corto plazo. Así lo advirtió el titular de la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), Néstor Dolera, quien sostuvo que el escenario actual “es muy crítico” y anticipó que la pérdida de puestos de trabajo podría continuar.

Días atrás, un relevamiento del sector publicado por Pilar de Todos había dado cuenta de la pérdida de casi 7.000 empleos desde septiembre del año pasado, lo que representa alrededor del 20% del total del plantel del parque. Ahora, desde el sector empresario advierten que el impacto podría profundizarse.

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“La situación es muy crítica, hemos hecho un relevamiento la semana pasada, que arrojó que desde el último relevamiento se había hecho en septiembre o agosto de 2025, y lo cierto es que se perdieron casi siete mil puestos de trabajo entre empresas que han cerrado y muchas que reestructuraron su plantilla”, explicó Dolera.

En ese sentido, remarcó que el parque cuenta con entre 33.000 y 35.000 empleos directos, según la época, y que la caída registrada es significativa dentro de ese universo.

“Creemos que lo peor es que se va a seguir incrementando, dadas las políticas actuales nacionales que se están aplicando”, añadió, en diálogo con el programa Agenda Propia (FM 105.9).

Impacto en la industria

Dolera señaló que la crisis afecta de manera generalizada a las empresas radicadas en el parque, aunque mencionó casos puntuales de compañías de gran tamaño que han cerrado o reducido su actividad.

“Le pega a todas por igual. Hubo tres o cuatro empresas grandes que han cerrado, como Ilva, Berry, Kimberly Clark, sin contar, por ejemplo, Whirlpool, que si bien no es parte del parque, sino un anexo. Pero si sumamos a esas otras que están alrededor del parque, tal vez estamos hablando cerca de diez mil puestos de trabajo que se han perdido”, detalló.

A la par, indicó que la mayoría de las firmas han aplicado recortes en sus estructuras operativas, en un contexto que definió como adverso para la producción.

Las causas de la crisis

El dirigente empresarial vinculó la situación a una combinación de factores económicos y productivos. Entre ellos, mencionó la caída del consumo, los costos y la falta de incentivos al sector.

“Esto dado la gran baja del consumo que hay, los impuestos, los servicios que agobian a la industria y la falta de una política de implementación, de promoción a la industria, que no hay”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de medidas desde el Gobierno nacional y recordó expectativas que, según indicó, no se cumplieron: “Esperábamos que se dé algún guiño hacia la baja de impuestos y nada de eso se ha hablado”.

También se mostró crítico de la apertura de importaciones, en particular frente a mercados con alta escala de producción: “Soy muy crítico, sobre todo cuando viene de países como China, donde la producción es en masa y es muy difícil que nuestra industria pueda competir”.

En ese marco, Dolera insistió en que el escenario podría agravarse si no se modifican las condiciones actuales y planteó la necesidad de políticas que acompañen al sector industrial.

“Buscamos la integración, no el conflicto, porque no nos lleva a nada”, cerró, en referencia a los permanentes ataques del Presidente Javier Milei al sector industrial.