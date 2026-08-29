La Dirección Nacional de Vialidad instó a Autopistas del Sol (AuSol) a intensificar los controles para impedir que los ciclistas usen la traza central de Panamericana, en respuesta a un reclamo formal de la Defensoría del Pueblo de Pilar. La medida apunta a frenar una práctica que se repite con frecuencia, sobre todo los fines de semana, pese a estar expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

La respuesta de Vialidad a la Defensoría

"Teniendo especialmente en consideración lo manifestado por esa Defensoría respecto de que la situación 'se agrava notoriamente durante los fines de semana', esta Dirección Nacional de Vialidad requirió a la concesionaria que intensifique las acciones de control y que, ante la detección de los hechos referidos, adopte las medidas necesarias (ejecute los operativos y denuncias correspondientes) para lograr el despeje de estos vehículos de la calzada principal", expuso el organismo en una nota dirigida el pasado 26 de agosto al ombudsman Adrián Maciel.

El organismo nacional reconoció que, según la normativa vigente, "la concesionaria no cuenta con poder de policía en materia de tránsito y seguridad". No obstante, remarcó que la misma normativa establece que, ante la ausencia de agentes públicos, "la Concesionaria adoptará las medidas preventivas necesarias para el ordenamiento del tránsito y la circulación, debiendo formular de inmediato, según el caso, las denuncias pertinentes ante la autoridad competente, así como requerir su inmediata presencia".

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En ese marco, la propia empresa informó que, ante circunstancias que comprometan la seguridad vial, "continuará procediendo a poner dichas situaciones en conocimiento de las autoridades policiales y jurisdiccionales competentes en el plazo operativo más breve que sea posible, a fin de que evalúen y adopten las medidas que estimen pertinentes en ejercicio de sus facultades legales".

Vialidad añadió que, "en atención a la naturaleza de la problemática planteada, se dio asimismo intervención a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de sus competencias, solicitándole que evalúe las medidas que pudieran resultar procedentes a fin de contribuir al abordaje de la situación expuesta por esa Defensoría".

Dos pedidos en tres meses

Maciel inició dos actuaciones en los últimos tres meses para reclamar más controles y cartelería a lo largo de la traza. En mayo, a través de la actuación N° 003052026, solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad "la adopción de medidas tendientes a hacer efectiva la prohibición de circulación en bicicleta sobre la traza central de la Ruta 8, Acceso Norte (Panamericana), en el tramo correspondiente al Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires". La actuación fue reiterada en julio bajo el número 003052026 Bis, ante la falta de respuesta.

Entre los pedidos concretos, la Defensoría solicitó "la instalación de cartelería estática de señalización vial en puntos estratégicos de la traza central, que informe de manera clara y visible la prohibición de circulación en bicicleta". Sobre este punto, Autopistas respondió que "la prohibición de circulación de bicicletas sobre la traza principal del Acceso Norte se encuentra debidamente señalizada y comunicada mediante cartelería vertical instalada en las distintas ramas de ingreso correspondientes al Partido de Pilar".

La Defensoría también señaló que "si bien la traza en cuestión reviste jurisdicción federal, la Guardia Urbana Municipal de Pilar igualmente realiza tareas de control en dicho sector", aunque advirtió que "este trabajo resulta insuficiente para prevenir la circulación de ciclistas durante los fines de semana".

AuSol descartó colocar guardarraíles

Maciel había pedido además la colocación de elementos de contención tipo guardarraíl o flex beam a lo largo de la traza en Pilar, para impedir el ingreso de cuatriciclos y motos que circulan de forma recreativa por los espacios verdes linderos a la autopista. Vialidad descartó la medida al argumentar que "no solo resultaría de dificultosa implementación y de costo significativo, sino que además incrementaría la potencialidad dañosa dentro de gran parte de la zona de camino, al constituir un elemento extraño y potencialmente riesgoso para los vehículos que pudieran despistarse e impactar contra dichas defensas".