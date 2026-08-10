La circulación de ciclistas en la traza principal de la autopista Panamericana es un problema recurrente de seguridad vial que de forma periódica ocasiona graves accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Aunque la prohibición de circular en bicicleta por la autopista está establecida expresamente en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, situaciones de este tipo se reiteran cada vez con más frecuencia en Pilar, en particular los fines de semana.

Es por esto que el Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, solicitó el pasado mes de mayo a la Dirección Nacional de Vialidad “la adopción de medidas tendientes a hacer efectiva la prohibición de circulación en bicicleta sobre la traza central de la Ruta 8, Acceso Norte (Panamericana), en el tramo correspondiente al Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

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En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Pilar solicitó expresamente, por una parte, “la instalación de cartelería estática de señalización vial en puntos estratégicos de la traza central, que informe de manera clara y visible la prohibición de circulación en bicicleta”.

Por otra parte, también se reclamó “el despliegue de personal de tránsito en los accesos y sectores de mayor concurrencia, a efectos de hacer cumplir la prohibición referida e impedir el ingreso y circulación de ciclistas sobre la calzada”.

Sobre este último punto, desde el organismo local remarcaron que “si bien la traza en cuestión reviste jurisdicción federal, la Guardia Urbana Municipal de Pilar igualmente realiza tareas de control en dicho sector”. No obstante, advirtieron que “este trabajo resulta insuficiente para prevenir la circulación de ciclistas durante los fines de semana”.

Cabe destacar que, ante la falta de respuesta por parte de Vialidad a dicha solicitud, la Defensoría reiteró la actuación en julio pasado.

Guardarrails

Por otra parte, en el mes de mayo el ombudsman de Pilar solicitó también a Vialidad Nacional, la colocación de elementos de contención del tipo guardarraíl o flex beam -u otros dispositivos técnicamente equivalentes- a lo largo de la traza de la autopista Panamericana, en el tramo correspondiente al Partido de Pilar, con el objeto de impedir el acceso de vehículos no autorizados a la zona.

El pedido se efectuó luego de que el organismo tomara conocimiento de oficio del ingreso reiterado de cuatriciclos y motovehículos -con fines recreativos- a los espacios verdes linderos a la autopista, circunstancia que genera riesgos para la seguridad vial y para la integridad física de los usuarios de esos espacios y para quienes circulan por Panamericana.

Sin embargo, el organismo nacional descartó la puesta en práctica de esta solicitud, argumentando que la colocación generalizada de defensas tipo Flex Beam “no solo resultaría de dificultosa implementación y de costo significativo, sino que además incrementaría la potencialidad dañosa dentro de gran parte de la zona de camino, al constituir un elemento extraño y potencialmente riesgoso para los vehículos que pudieran despistarse e impactar contra dichas defensas”.