Desde el local Rock and Feller's aclararon que el principio de incendio que se registró en el local de Pilar se trató de un hecho acotado, sin consecuencias estructurales, y que la actividad se reanudó con normalidad pocas horas después.

Según explicó Alejandro Rodríguez Medici, gerente del establecimiento, el origen estuvo vinculado al sistema de extracción de la parrilla, pero la rápida actuación del personal evitó que se propague.

“El origen es una chispa. Nosotros usamos una parrilla a base de leña de quebracho y salió una chispa grande que sube por la extracción y se pega en un filtro”, detalló a Pilar de Todos.

Origen del foco y actuación interna

El responsable indicó que el fuego se limitó a los filtros del sistema y que la situación fue contenida rápidamente. “Se prendió fuego un filtro, y después agarró a otros dos. Pero fueron solo los filtros”, describió, al tiempo que remarcó que el personal actuó de inmediato.

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Además, explicó que se aplicaron los protocolos previstos para este tipo de episodios: “Se usaron matafuegos, se cortó la extracción para que no siga tomando aire y no aliente el fuego, al tiempo que por precaución otra persona sacó a los clientes y al staff”, que en ese momento no eran muchos.

En ese sentido, explicó que el humo visible, que se percibe en videos difundidos en redes y medios, no respondía a un incendio generalizado sino a una combinación de factores propios del proceso. “El humo que se ve no es humo de fuego, es vapor de agua. Los caños están calientes y al tirarle agua generan vapor”, señaló.

Además, precisó que la intervención de los bomberos se dio en el marco de un protocolo preventivo: “Se llaman siempre por prevención, porque uno no sabe si lo va a poder apagar o no. Por eso primero se llama, pero fue algo que se controló rápidamente".

Sin daños y rápida reapertura

Desde el local insistieron en que el episodio no provocó heridos ni daños de magnitud. Al momento del hecho había clientes en el lugar, pero la evacuación se realizó sin inconvenientes.

“No se prendió fuego el local. Simplemente se quemó un filtro, hubo humo y polvo de matafuego, nada más”, subrayó el gerente.

Tras controlar la situación y realizar tareas de limpieza, el restaurante retomó su actividad habitual en pocas horas. “Esa noche se limpió todo y al otro día ya abrimos”, afirmó.

En cuanto a las condiciones de seguridad, el responsable destacó que el establecimiento cuenta con rutinas periódicas de mantenimiento. “Los filtros se limpian todas las semanas, se desengrasa toda la campana y los ductos, y además los rotamos para no usar los mismos más de dos días”, indicó.

Finalmente, remarcó que ese esquema de prevención fue clave para evitar consecuencias mayores: “Como se hizo todo bien, los procedimientos funcionaron y no se quemó nada”.