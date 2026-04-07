Un principio de incendio afectó en la noche de este pasado lunes al reconocido restaurante Rock & Feller’s, ubicado en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana.



El hecho se registró pasadas las 20 y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Presidente Derqui, al tiempo que los responsables del local se señalaron, que no se trató de una situación de riesgo

Según los primeros datos del caso, el foco ígneo se habría iniciado en los ductos del sistema de extracción de la cocina, presuntamente como consecuencia de la acumulación de grasa en las instalaciones.

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El calor generado en ese sector habría provocado la combustión..

Al advertir la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar.



Las tareas de los bomberos permitieron controlar el foco sin que se extendiera a otras áreas del local, evitando daños de mayor magnitud.

Fuentes intervinientes indicaron que no se registraron personas heridas, aunque sí se produjeron daños materiales en el sector afectado.



“No fue nada grave”

Desde el local, su gerente, Alejandro Rodríguez Medici, explicó a Pilar de Todos que el hecho no fue de magnitud, y que rápidamente fue controlado.



“Ya estamos funcionando con normalidad, no fue nada grave. Por suerte se aplicaron bien los protocolos de seguridad y evacuación y nuestro personal, que está muy capacitado, evacuó rápido al staff y clientes, y se llamó a bomberos como parte del protocolo”, explicó.

“Solo fue un filtro de la campana de extracción, que al apagarse por seguridad, llena de humo el local”, aclaró.