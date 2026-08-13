Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea San Martín circulará con recorrido limitado el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, entre las 7.30 y las 16 horas, por trabajos en zona de vías.

Durante esa franja, las formaciones no llegarán hasta Retiro y circularán únicamente entre Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred. Como consecuencia, cuatro estaciones quedarán temporalmente cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

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De acuerdo a lo informado por la empresa estatal, la interrupción responde a trabajos de mejoramiento de vías y señales en el tramo Palermo–La Paternal, orientados a incrementar los niveles de seguridad operacional. La intervención requiere la ocupación total del tendido de ambas vías, motivo por el cual no podrán circular trenes por ese sector mientras duren las tareas.

Trenes Argentinos aclaró además que la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas resultan desfavorables durante alguna de las dos jornadas.

Otro refuerzo para el ramal a Pilar

La medida se da días después de que la empresa incorporara una tercera locomotora al ramal que une Retiro con Pilar y Cabred, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional. Según Trenes Argentinos, la unidad se sumó a las que ya venían operando desde mayo y junio, con el objetivo de reforzar la regularidad del servicio y optimizar la respuesta ante contingencias, como publicó Pilar de Todos.

Trenes Argentinos recomendó a los usuarios consultar el cronograma especial en trenesargentinos.gob.ar antes de planificar sus traslados durante ambas jornadas.