Trenes Argentinos incorporó una tercera locomotora nueva a la línea San Martín que une Retiro con Pilar y Cabred, con el objetivo de reforzar la regularidad del servicio. La primera unidad había comenzado a funcionar el 28 de mayo, y la segunda se sumó el 9 de junio.

La medida se enmarca en el plan de refuerzo operativo que la empresa estatal lleva adelante de manera escalonada desde ese mes, y busca ampliar la disponibilidad de material tractivo disponible para la operación diaria del ramal.

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De acuerdo a lo informado por Trenes Argentinos, la incorporación de esta tercera unidad permitirá ampliar la disponibilidad de material operativo, optimizar la respuesta ante contingencias y fortalecer la regularidad de los trenes, con impacto directo en los tiempos de circulación y en el cumplimiento de los horarios.

Siempre según la empresa, contar con tres locomotoras en simultáneo facilita una planificación más ordenada de los servicios y permite proyectar mejoras progresivas en la operación diaria, en función tanto de la demanda de pasajeros como de las condiciones de infraestructura disponibles.

Emergencia Ferroviaria

La incorporación de las tres unidades se inscribe en las acciones impulsadas por la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 525/2024, en junio de ese año.

Según el organismo, desde entonces se concretaron más de 300 acciones en el sistema ferroviario metropolitano, con foco en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento.

Para el caso puntual de la línea San Martín, Trenes Argentinos detalló que se avanzó en la adquisición de repuestos críticos y equipamiento técnico para el mantenimiento del material rodante, además de la recuperación de formaciones y la modernización de los sistemas de señalamiento.

En paralelo, se desarrollan tareas vinculadas a la implementación del sistema de frenado automático ATS y a la ejecución de obras prioritarias sobre la infraestructura del ramal.

Por su parte, la empresa remarcó que el impacto de estas incorporaciones se traduce en tiempos de circulación más regulares para los pasajeros que utilizan el tren a diario, ya sea por trabajo, estudio, trámites o actividades recreativas.