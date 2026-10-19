Pilar celebrará su 8va Marcha del Orgullo, que se realizará el próximo 12 de diciembre bajo la consigna "Ante el odio, el orgullo y la bronca crecen".

Organizada por la Asamblea Permanente LGBT+, la jornada comenzará a las 16 hs con una concentración que se concretará en el tanque de agua, sobre la calle Pedro Lagrave para, desde allí iniciar un recorrido por el centro pilarense que incluirá el paso de la columna principal por el edificio de la Fiscalía, sobre la calle Tucumán y culminará en el anfiteatro que se encuentra en la plaza 12 de Octubre.

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Un contexto de crisis

Desde la Asamblea ya realizan las primeras reuniones de cara a la organización y en ellas destacan la importancia de la movilización en el marco del contexto de crisis actual.

“Hoy estamos en un contexto muy difícil, un contexto económico de crisis total, donde este gobierno de derecha y de ultraderecha viene posicionándose, quitando los derechos no solo de las mujeres, sino de los trabajadores y de las disidencias”, plantearon desde la Asamblea en diálogo con Pilar de Todos.

“Si bien en su momento estuvo la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que frenaba esas quitas, ahora ellos vienen y desmantelan eso, al igual que desmantelaron el INADI, que era uno de los espacios donde se iba contra la discriminación y el racismo. Y así avanzan con los discursos de odio y generan lo que es hoy casos de travesticidio, transfemicidio, lesbicidio. Por eso, creemos que la consigna principal de hoy es ´Ante el odio, el orgullo y la bronca crecen´”.

En ese sentido, desde la Asamblea, y en el marco de la organización, también plantearon la necesidad de seguir exigiendo justicia por Sofía Fernández, la mujer trans que fue asesinada dentro del calabozo de la Comisaría 5ta de Pilar.

“Hoy estamos nuevamente levantando la voz por los derechos que tenemos y sobre todo por justicia para Sofía Fernández, recordando que la compañera murió asfixiada en una comisaría y salieron a decir que se había suicidado. Por todo eso creemos que es importante seguir visibilizando”, plantearon desde el espacio LGBT+.

Una lucha histórica

La marcha ya lleva 8 años realizándose en Pilar, un hito que se fue conquistando con el esfuerzo de la comunidad del partido y la creación de la Asamblea Permanente LGBT+ de Pilar.

“Decidimos hacer historia y hacer que la gente sea historia. Todavía tenemos contacto con los históricos que nos han ayudado y sigue habiendo integrantes que son de los comienzos. Pilar es un lugar conservador donde no se llevaba a cabo nada de la diversidad. Con la Asamblea pudimos izar la bandera del orgullo y presentamos un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para que se declare de interés cultural la marcha del orgullo acá en Pilar. Seguimos trabajando en eso, la comisión se reúne para seguir debatiendo todos los proyectos que tenemos con respecto al colectivo LGBT”, consignaron desde el espacio.

La marcha se construye entre todos

Por último, desde la Asamblea acercaron su invitación para cualquiera que quiera aportar en la construcción de la marcha: “Tenemos las puertas abiertas para seguir invitando gente y poder llegar a hacer una gran marcha que rebalse la calle. A veces las convocatorias cuestan porque hay espacios que no salen o espacios tibios, pero en el contexto de crisis política y económica que llevamos, necesitamos que todos esos espacios abran ese abanico y empecemos a trabajar juntes. Hoy es importante responder porque no llegamos a fin de mes, porque las travestis y trans del cupo laboral son precarizadas. Ante todo, eso tenemos que responder, hoy es importante responder y sobre todo a este gobierno”.

Desde la cuenta de Instagram @asambleapermanentelgtb se puede obtener información sobre las próximas asambleas y avances sobre los preparativos de la Marcha del Orgullo Pilar 2026.