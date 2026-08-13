El juicio oral por el crimen de Sofía Fernández, la mujer trans hallada sin vida en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui en abril de 2023, quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de San Isidro y se prevé que comience el año próximo.

Uno de los integrantes del tribunal es el juez pilarense Alberto Ortolani, quien también forma parte del cuerpo que lleva adelante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Según consignó Resumen, esa carga, sumada a la complejidad del debate por el caso de Sofía, hace prever que el proceso arranque durante 2027.

Además de Ortolani, el TOC N° 1 está integrado por Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo, mientras que el fiscal asignado de manera permanente al tribunal es Matías López Vidal.

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Según pudo reconstruirse, la causa ya tuvo una primera intervención del TOC N° 1, pero fue remitida nuevamente al juez de Garantías Walter Saettone para completar documentación vinculada con los antecedentes de los imputados.

Una vez cumplido ese trámite, el tribunal deberá notificar formalmente a las partes sobre su integración. A partir de ahí se abre una etapa que incluye la posibilidad de recusaciones y, una vez firme la conformación del tribunal, el ofrecimiento de pruebas para el debate.

Diez policías, dos carátulas distintas

La elevación a juicio fue confirmada en junio por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, tras un proceso marcado por sobreseimientos y demoras. Tres policías están acusados de homicidio calificado, delito que contempla prisión perpetua y la posibilidad de optar por juicio por jurados.

Los otros siete imputados, enfrentan cargos por encubrimiento agravado, de carácter correccional.

El agravante que no pudieron retirar

La querella, que representa a la familia de Sofía, sostiene que el hecho constituye un travesticidio. Sofía tenía 39 años y había sido detenida días antes por una causa de robo por escalamiento.

La autopsia determinó que murió por asfixia, producto de una obstrucción de las vías respiratorias con restos textiles y ropa interior, mediante un mecanismo violento — versión que reemplazó a la hipótesis inicial de un problema de salud o suicidio.