Uniformes, ropa deportiva, toallas, sábanas, manchas de comida y prendas que necesitan volver a estar disponibles al día siguiente hacen que capacidad, duración de los ciclos y calidad del centrifugado pesen más que una lista extensa de funciones poco utilizadas.

Por eso, elegir bien no significa comprar necesariamente el modelo de mayor capacidad. La decisión debería partir de cuatro variables: cuánta ropa genera realmente el hogar, qué tipo de suciedad aparece con mayor frecuencia, cuántas tandas se hacen por semana y cuánto espacio existe para lavar y secar.

La capacidad correcta depende de cuántas tandas querés evitar

Ocho kilos constituyen un punto intermedio bastante frecuente en el mercado argentino. Whirlpool ofrece actualmente lavarropas frontales de 8 kg y también alternativas de 7, 9, 9,5, 10 y 11 kg, lo que permite dimensionar cómo se escalona la oferta.

Para una pareja con uno o dos chicos, 8 kg pueden resultar suficientes si el lavado se distribuye durante la semana. Una familia más numerosa, o una que acumula ropa hasta el fin de semana, puede beneficiarse de 9,5 u 11 kg.

El error está en pensar únicamente en cantidad de remeras. Las cargas familiares incluyen elementos voluminosos:

● juegos de sábanas;

● toallas y toallones;

● buzos y camperas;

● ropa deportiva;

● frazadas livianas;

● prendas de varios integrantes de la familia.

Una capacidad mayor puede reducir tandas, pero solamente si el hogar realmente llena el tambor. Sobredimensionar el equipo para lavar siempre cargas pequeñas tampoco aporta demasiado.

La frecuencia de lavado importa tanto como los kilos

En una vivienda con chicos, un ciclo rápido puede ser más útil que un programa especializado que se usa dos veces por año. Tener que lavar un uniforme a la noche o recuperar ropa deportiva para el día siguiente cambia las prioridades.

Por eso conviene mirar qué programas ofrece el equipo y no quedarse con el número total. El Whirlpool WNQ80AS publicado actualmente en Argentina declara 12 programas de lavado y 8 kg de capacidad.

Si querés revisar el precio del Whirlpool inverter de 8 kg , el dato relevante no es solamente cuánto cuesta, sino si sus 8 kg, 1.200 rpm y formato frontal se ajustan a la frecuencia de lavado real del hogar.

El lavarropas inverter carga frontal Whirlpool 8 kilos Wnq80as color gris ofrece precisamente una configuración que apunta a ese segmento medio: suficiente capacidad para cargas familiares moderadas sin pasar directamente a equipos de 10 u 11 kg.

Las manchas infantiles obligan a mirar más allá del “lavado normal”

Chocolate, salsa, tierra, témpera, pasto o transpiración deportiva no responden exactamente igual. Tener varias temperaturas y programas resulta útil porque permite ajustar tiempo, movimiento del tambor y tratamiento de las prendas.

También aparecen ciclos con vapor o agua caliente orientados a higiene. Samsung, por ejemplo, incorpora en algunos modelos un programa Hygiene Steam a 60 °C y declara, sobre la base de ensayos de Intertek, una reducción del 99,9% de determinadas bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli bajo las condiciones del ensayo.

Eso no significa que todas las cargas infantiles necesiten 60 °C. Para ropa cotidiana poco sucia, lavar siempre a altas temperaturas puede gastar más energía y acelerar el desgaste de algunos tejidos.

La utilidad real está en disponer del recurso para situaciones concretas: ropa muy sucia, determinadas prendas de cama o necesidades especiales de higiene.

Un buen centrifugado cambia lo que pasa después del lavado

En familias donde se lava mucho, el cuello de botella no siempre es lavar: muchas veces es secar.

El WNQ80AS alcanza 1.200 rpm, mientras que Whirlpool ofrece también modelos de 9 y 9,5 kg con hasta 1.400 rpm.

Una velocidad elevada puede retirar más agua antes de que termine el ciclo, algo especialmente útil si después la ropa se seca en tender, balcón o interiores.

Para remeras o ropa liviana la diferencia puede no ser dramática, pero en jeans, toallas y buzos húmedos se vuelve más perceptible.

¿Cuándo tiene sentido sumar secado?

Si no hay patio o balcón, un equipo combinado puede cambiar mucho la rutina. Revisar el catálogo de Whirlpool lavasecarropas permite comparar este formato con un lavarropas convencional y evaluar cuánto espacio se puede ahorrar al incorporar secado en el mismo gabinete.

Un Whirlpool lavasecarropas puede tener sentido cuando el problema del hogar no es lavar sino encontrar dónde dejar varias tandas húmedas. A cambio, los equipos combinados suelen tener una capacidad de secado inferior a la de lavado y mantienen ocupado el mismo tambor durante ambas etapas.

Para una familia con muchas cargas consecutivas, lavarropas y secarropas independientes ofrecen más rendimiento porque pueden funcionar simultáneamente.

Drean, LG y Samsung amplían bastante la comparación

No conviene reducir la búsqueda a una sola marca. En Argentina, Drean ofrece frontales inverter de 8 kg; Samsung tiene modelos superiores de 11 kg con EcoBubble y ciclos rápidos; y LG dispone de opciones frontales con motores Inverter Direct Drive y distintas capacidades.

Esto permite ordenar la compra por necesidades:

● familia chica y lavados frecuentes: alrededor de 8 kg;

● familia numerosa: 9,5 a 11 kg puede reducir tandas;

● poco lugar para secar: considerar lavasecarropas;

● uso nocturno: priorizar bajo ruido, buen motor y nivelación;

● ropa muy sucia o necesidades de higiene: revisar vapor, temperatura y ciclos específicos;

● muchas toallas o ropa deportiva: mirar especialmente centrifugado.

El mejor lavarropas familiar es el que evita trabajo

En una casa con chicos, la tecnología vale cuando reduce tareas concretas. Una capacidad adecuada evita ciclos extra; un centrifugado eficaz acorta el secado; un programa rápido resuelve urgencias y un ciclo higiénico amplía las opciones cuando realmente hace falta.

La marca y el precio importan, pero deberían aparecer después de definir esa rutina. Un equipo de 11 kg puede ser excesivo para tres personas, mientras que uno de 7 kg puede generar demasiadas tandas en una familia de cinco.

La compra más inteligente no empieza preguntando cuál tiene más funciones, sino cuál consigue que la montaña de ropa familiar deje de organizar la semana alrededor del lavarropas.