AySA confirmó que el martes 18 de agosto, entre las 8 y las 14, tres sectores de Pilar tendrán baja presión o directamente falta de agua por trabajos en la red de distribución. La empresa lo enmarca dentro de su Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable para la Zona Norte.

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Del Viso

El corte afectará el perímetro delimitado por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

Pilar Centro

La segunda área comprende el sector delimitado por General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, avenida Tratado del Pilar, avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal Martitegui, Uruguay y José Mármol.

Lagomarsino

El tercer polígono incluye Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Vías de contacto

Para consultas, la empresa habilitó un canal autogestionado por WhatsApp al 11-5984-5794. También están disponibles Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA Argentina) de 6 a 24, y la línea 0800-321-2482 (AGUA), operativa las 24 horas.