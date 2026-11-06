El Municipio de Pilar apunta a sumar más móviles y tecnología para prevenir el delito, según planteó el intendente Federico Achával durante una visita al Centro de Monitoreo de Peruzzotti, conectado al sistema integral de seguridad del distrito.

Lo acompañaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. Desde ese centro se monitorea toda la zona con el objetivo de prevenir delitos y cuidar a los vecinos, según informó el Municipio de Pilar.

La recorrida se enmarca en el refuerzo de la seguridad que la gestión local sostiene en las distintas localidades del distrito.

Inversión en móviles, cámaras, lectoras de patentes y capacitación

Al inicio de la actividad, el jefe comunal planteó que el Ejecutivo local decidió reforzar la seguridad en cada barrio y enumeró las áreas de inversión: “En Pilar tenemos la decisión de reforzar la seguridad en cada uno de nuestros barrios. Y con los Centros de Monitoreo, como el de Peruzzotti, la inversión en nuevos móviles, cámaras, lectoras de patentes y más capacitación seguimos fortaleciendo la prevención, brindando una mejor respuestas y cuidando a la comunidad”, destacó Federico Achával.

De hecho, días atrás la Comuna presentó justamente más vehículos para el área de Guardia Urbana.

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Sobre el funcionamiento del centro zonal, el secretario de Gobierno precisó el alcance de la tarea del personal y los puntos que se vigilan: “El personal del Centro de Monitoreo Zonal de Peruzzotti, con el sistema de cámaras de seguridad de la zona, está dedicado exclusivamente a supervisar los barrios de Villa Verde, Villa Buide y Peruzzotti y sus puntos estratégicos como plazas, escuelas, clubes y otros espacios públicos para cuidar a todos y todas”, agregó Santiago Laurent.

Centros de monitoreo zonales en las principales localidades

En tanto, la secretaria General sostuvo que la política de seguridad incluye centros de monitoreo zonales ubicados en las principales localidades, con más tecnología y presencia del municipio en los barrios: “En Pilar seguimos trabajando para fortalecer la seguridad con la incorporación de centros de monitoreo zonales que están ubicados en las principales localidades. Más tecnología, más prevención y más presencia del municipio en los barrios para un Pilar cada día más seguro”, expresó Soledad Peralta.

En la actividad también estuvo presente el secretario de Seguridad, Federico Kruse.