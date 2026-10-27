La Guardia Urbana de Pilar incorpora nuevas motos y equipos, que se entregaron en el Centro de Monitoreo en un acto encabezado por el intendente Federico Achával.

Participaron de la presentación el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. También acompañó al intendente el secretario de Seguridad, Federico Kruse.

Inversión en tecnología, capacitación y equipamiento

La entrega se enmarca en las acciones que, informó el Municipio, se llevan adelante en todo el distrito: inversiones en tecnología, capacitación del personal y nuevo equipamiento, con el objetivo de fortalecer la prevención en los barrios y los centros urbanos.

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“Un sistema de seguridad integral”

Durante la presentación de las nuevas unidades, el jefe comunal se refirió al plan de seguridad del distrito. “Seguimos construyendo un sistema de seguridad integral para cuidar a todos los vecinos y vecinas. Con planificación, inversión, formación de todos los agentes y nuevas herramientas. Seguimos trabajando para cuidar cada rincón del distrito”, destacó Achával.

Monitoreo y anillo digital de seguridad

En tanto, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, hizo foco en el funcionamiento del Centro de Monitoreo. “Desde este espacio se coordinan todas las tareas de seguridad, y con el sistema de monitoreo y el anillo digital de seguridad que cuida de forma activa a nuestros vecinos y vecinas. Seguimos sumando tecnología y formación para reforzar la prevención”, agregó.

Por su parte, la secretaria General, Soledad Peralta, se refirió al plan integral de seguridad. “Más tecnología, herramientas y capacitación constante a todos los agentes es parte de nuestro plan integral de seguridad para seguir estando cerca de los vecinos de todas las localidades de Pilar”, manifestó.