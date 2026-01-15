Luego de varias horas sin información oficial, la empresa Edenor difundió un comunicado para explicar el origen del masivo corte de energía eléctrica que afectó a distintos distritos del norte del conurbano bonaerense y a zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informó la distribuidora, aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, lo que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes dentro de su área de concesión.

La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de cobertura. Los cortes se sintieron en distritos como Vicente López, San Martín y Tigre, además de distintos barrios porteños.

De acuerdo al parte oficial, a los 30 minutos de iniciado el incidente más del 50 por ciento de los usuarios ya contaban con el servicio normalizado. En tanto, dentro de la primera hora más del 90 por ciento de los clientes inicialmente afectados ya habían recuperado el suministro eléctrico.

Desde la empresa señalaron que, apenas fue detectada la falla, se activaron los protocolos operativos de reposición del servicio, aunque no precisaron las causas técnicas que originaron el desperfecto en la subestación.

El apagón se produjo en un contexto de altas temperaturas, con registros que superaron los 32 grados, tras varias jornadas consecutivas de calor intenso, lo que generó malestar entre los usuarios afectados.

Durante las primeras horas del corte no hubo información oficial ni de la empresa, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ni del Gobierno Nacional, y tampoco estuvo disponible el seguimiento online de interrupciones que suele publicarse en el sitio del organismo regulador, lo que incrementó la incertidumbre entre los clientes.

Recién con la difusión del comunicado, Edenor brindó detalles sobre la magnitud del evento y los tiempos de reposición del servicio, aunque sin especificar aún las causas concretas de la falla.