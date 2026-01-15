En plena ola de colar, un masivo corte de energía eléctrica afectó a varios distritos del norte del conurbano bonaerense y algunas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La interrupción del servicio fue reportada en zonas de los distritos de Vicente López, San Martín y Tigre, todos del área de concesión de Edenor.

Poca información

La empresa aún no comunicó cuál es la extensión real del inconveniente ni tampoco está accesible el seguimiento on line de la cantidad de cortes que se publica en la web del Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica.

Los cortes, que también afectaron los nueve barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se produjeron en momentos en que la temperatura superaba los 32 grados, al cabo de tres jornadas con marchas similares.

Ni la compañía, el ENRE o el gobierno informaron, al cierre de esta nota, qué fue lo que ocurrió exactamente, como tampoco dieron precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Con información de Agencia DIB





2da. actualización