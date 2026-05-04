Un grupo de extrabajadores de la empresa Ilva difundió una carta en la que reclaman con urgencia el pago de salarios e indemnizaciones pendientes desde hace ocho meses.

El escrito está dirigido al juez Hernán Papa, a cargo del proceso de quiebra de la empresa, y señala directamente a “Francisco Zanon, Franco Bocci, Fabián Renghini y Patricio Colombo” como “responsables” de cumplir con las obligaciones laborales adeudadas.

"Somos trabajadores que hemos quedado en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde hace 8 meses, seguimos aguardando que los señores Francisco Zanon, Franco Bocci, Fabián Renghini y Patricio Colombo cumplan con sus obligaciones y nos abonen lo que legítimamente nos corresponde", reza el texto.

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El reclamo llega en un momento de profundo dolor: días atrás, Javier López, conocido como "La Oveja" y operario del área de control de procesos, se quitó la vida.

López integraba el mismo grupo de más de 300 trabajadores despedidos cuando Ilva cerró su planta del Parque Industrial de Pilar, a fines de agosto de 2025.

El peso de ocho meses sin respuesta

En la carta, los trabajadores dejan en claro que la situación excede lo administrativo. "No se trata solo de números o trámites. Detrás de cada uno de nosotros hay familias, hijos, hogares que sostener. Durante estos meses hemos enfrentado la incertidumbre, la falta de ingresos y la desesperación que implica no poder cubrir nuestras necesidades básicas", expresaron.

"Señor Juez, le pedimos que nos escuche, que vea nuestra realidad y que nos ayude a obtener una pronta respuesta. Necesitamos que se haga justicia. No podemos seguir esperando indefinidamente mientras nuestras vidas quedan en pausa". añadieron.

La voz de los compañeros

Marcelo Barrionuevo, uno de los extrabajadores, había hablado con Pilar de Todos tras conocerse la muerte de López, y apuntó a la angustiante situación que atraviesan.

"Lo vamos a extrañar, era una gran persona, un buen compañero. Muchos años compartimos cosas con Javier, desde un fútbol, asados y mates en la fábrica", dijo. Y agregó: “Esto es lo que los dueños de Ilva nos hicieron moralmente y físicamente.”

La hermana de Javier, Adriana López, escribió en el grupo de Facebook Despedidos Ilva, donde pidió que al deceso de su hermano “sirva para que ningún otro empleado pierda su vida”.

"Hablen, compartan su dolor, busquen ayuda. Ojalá esto sirviera para algo, nos dejó destrozados a todos, que los que tengan que decidir pagarles lo hagan pronto, y que no exista ningún otro Javier. No bajen los brazos, mi hermano con errores y aciertos era mágico", lamentó Adriana López.

Un proceso que se dilata

Ilva cerró de manera sorpresiva su planta del Parque Industrial de Pilar a fines de agosto de 2025, dejando sin trabajo a más de 300 operarios. Poco después, la empresa inició un proceso de quiebra que, según los propios trabajadores, demora el cobro de los montos adeudados tanto al personal como a proveedores.

El expediente quedó en manos del juez Hernán Papa. Los extrabajadores ahora le exigen que acelere los tiempos. "Confiamos en su intervención para que esta situación tenga una resolución justa y urgente", concluyeron.