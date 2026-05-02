Un profundo dolor sacudió al grupo de extrabajadores de ILVA tras conocerse la muerte de Javier López, operario del área de control de procesos despedido luego del cierre de la planta del Parque Industrial de Pilar, ocurrido a fines de agosto de 2025.

López, conocido como "La Oveja", integraba el colectivo de más de 300 trabajadores que desde el cierre de la empresa aguardan el pago de salarios e indemnizaciones.

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Según trascendió, López se quitó la vida luego de salir de su casa y arrojarse a las vías del ferrocarril. Sus restos fueron velados en José C. Paz, donde familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós.

La noticia fue difundida por confirmada a Pilar de Todos por sus propios compañeros, quienes además difundieron su dolor en redes sociales.

“Nos acabamos de enterar la triste noticia que un compañero despedido de Ilva se quitó la vida ya que no pudo soportar más lo que estamos padeciendo”, señalaron.

El dolor de sus compañeros y familiares

“Lo vamos a extrañar, era una gran persona un buen compañero. Muchos años compartimos cosas con Javier, desde un fútbol, asados y mates en la fábrica”, contó a Pilar de Todos Marcelo Barrionuevo, compañero de López.

“Esto es lo que los dueños de Ilva nos hicieron moralmente y físicamente”, agregó.

"Su situación nos duele a todos profundamente porque refleja la angustia y la incertidumbre que estamos viviendo muchas familias tras estos despidos. Por eso, pedimos con urgencia que se nos escuche, necesitamos respuestas concretas y una pronta resolución", agregó, en tanto, Gabriela Vallejos, según citó Resumen.

“Deseo que la muerte de mi hermano sirva para que ningún otro empleado pierda su vida. Hablen, compartan su dolor, busquen ayuda. Ojalá esto sirviera para algo, nos dejó destrozados a todos, que lo que tengan que decidir pagarles lo hagan pronto, y que no exista ningún otro Javier. No bajen los brazos, mi hermano con errores y aciertos era mágico”, escribió, en tanto, Adriana López, hermana de Javier, en el grupo de Facebook Despedidos Ilva.

A ocho meses de desatado el conflicto en Ilva, los trabajadores continúan con el reclamo para que la empresa les pague el total de las indemnizaciones.

De manera sorpresiva, a fines de agosto del año pasado, la firma despidió a todo el plantel, unos 300 trabajadores y cerró.

Más tarde, inició un proceso de quiebra, lo que dilata el pago de las obligaciones que la empresa tiene con proveedores y trabajadores.

En ese contexto, los extrabajadores de Ilva reclaman a la Justicia que acelere el proceso que lleva adelante el Juez Hernán Papa.