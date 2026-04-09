Café Martínez abrió una convocatoria laboral para cubrir distintos puestos en su próximo local del centro de Pilar, cuya inauguración está prevista en las próximas semanas.

Según pudo saber Pilar de Todos, la firma busca incorporar personal para desempeñarse como camareros, baristas, ayudantes de cocina, encargados y cajeros, en el marco del armado del equipo que operará en la nueva sucursal.

La apertura del local demandará la contratación de entre 12 y 15 trabajadores, con prioridad para residentes de la zona.

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Cómo postularse

Las personas interesadas en formar parte del equipo podrán enviar su currículum escaneando el código QR que se adjunta al pie de esta nota, a través del cual se accede a un formulario habilitado por la empresa.

Apertura en el centro

El nuevo local funcionará en la esquina de San Martín y Lorenzo López, donde anteriormente operaba la Farmacia del Globo. La obra se encuentra avanzada y la inauguración podría concretarse en las próximas semanas.

La llegada de la marca al casco céntrico responde a una estrategia orientada a cubrir un segmento aún poco desarrollado en la zona, vinculado a la cafetería de especialidad.

“Vimos que el centro estaba desprovisto de este tipo de propuestas”, explicaba en su momento el gerente del local, Fernando Casartelli, en diálogo con Pilar de Todos.

A diferencia de otros desarrollos gastronómicos ubicados en cercanías de la autopista Panamericana, la firma optó por instalarse en un área de fuerte circulación peatonal y valor histórico.

El inmueble elegido tiene más de cien años y será refuncionalizado manteniendo su fachada, combinando elementos originales con un diseño actual.

Para postularse se puede escanear el QR o ingresar a ESTE LINK.