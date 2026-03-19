El centro de Pilar sumará una nueva propuesta gastronómica con la llegada de Café Martínez, que abrirá un local en la esquina de San Martín y Lorenzo López, donde anteriormente funcionaba la Farmacia del Globo. La obra ya se encuentra avanzada y, según estimaciones, la inauguración podría concretarse en aproximadamente un mes y medio.

La decisión de instalarse en el casco céntrico responde a una estrategia que busca cubrir un segmento aún poco desarrollado en esa zona. “Vimos que es una zona, el centro, que estaba desprovista de cafetería de especialidad. Está desarrollado gastronómicamente todo alrededor de la plaza, pero sentíamos que era algo que faltaba”, explicó el gerente del local, Fernando Casartelli, en diálogo con Pilar de Todos.

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Apuesta al centro tradicional

A contramano de otras inversiones gastronómicas que suelen concentrarse en zonas cercanas a la autopista Panamericana, la marca optó por una ubicación con fuerte identidad urbana. “Sabemos la importancia que tienen los locales alrededor de la plaza en todos lados, y este local cumplía con ese requisito”, señaló Casartelli.

El lugar elegido no es casual. Se trata de un inmueble con más de cien años de historia, un rasgo que será incorporado al proyecto. “Es un local también con mucha historia, con lo cual vamos a mantener la fachada, vamos a mantener algo de mobiliario que había, y lo vamos a mezclar con un mobiliario actual”, detalló.

Además, el diseño contempla la incorporación de un patio interno y una mayor luminosidad, en línea con el concepto arquitectónico de la franquicia.

Inversión y empleo local

Desde la empresa remarcaron que se trata de una apuesta significativa en términos de inversión, incluso por encima de otros desarrollos de la marca. “La inversión es importante porque el local estaba bastante caído. Es una inversión muy importante que cualquier otro local de la marca. Es una apuesta fuerte, pero estamos convencidos del lugar, de la zona y de la gente”, indicó Casartelli.

En cuanto al impacto laboral, se prevé la incorporación de entre 12 y 15 trabajadores, todos provenientes de la zona. “Vamos a contratar seguramente entre doce y quince personas, obviamente de la zona”, adelantó el gerente.

La apertura de la firma no solo ampliará la oferta gastronómica del centro, sino que también refuerza una tendencia de revalorización del casco urbano tradicional, con nuevas propuestas que buscan captar el flujo peatonal y recuperar espacios históricos.