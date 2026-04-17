Las amenazas de presuntos tiroteos en distintas escuelas de Pilar generaron fuerte preocupación en la comunidad educativa. Desde la Jefatura de Inspección Distrital se pidió a las familias acompañar y monitorear la actividad digital de los menores, mientras que Suteba Pilar se declaró en alerta y exigió acciones inmediatas.

Durante la jornada de ayer comenzaron a multiplicarse escritos intimidatorios en baños de varios establecimientos educativos del distrito. En esos mensajes se advertía sobre supuestos “tiroteos” pautados para fechas próximas, situación que encendió alarmas entre estudiantes, docentes, directivos y familias.

Según pudo saber Pilar de Todos, las amenazas de tiroteos se registraron en diversas instituciones ubicadas en Pilar. Entre ellas la Escuela media 8 Tratado del Pilar, la Escuela Media y la Técnica 2 de Derqui, la escuela 31 de Monterrey y en la escuela 28 de Villa Morra entre otras.

Puede interesarte

El comunicado oficial de Educación

Desde la Jefatura Distrital señalaron que se atraviesa “un momento muy delicado a nivel nacional e internacional y el distrito de Pilar no es ajeno”, al tiempo que remarcaron que las escuelas deben seguir siendo espacios protegidos. “Nuestras escuelas son territorios de paz”, expresaron desde el área educativa.

No obstante, aclararon que no es posible establecer de inmediato la veracidad de los mensajes, aunque tampoco se los puede minimizar por las consecuencias que generan.

“No podemos dimensionar la veracidad de los mensajes amenazantes en varias escuelas, como así tampoco podemos minimizar cada situación particular dado que se trata de situaciones inéditas e imprevistas y que generan temor y angustia”, indicaron.

El comunicado sostuvo además que estos hechos comprometen a toda la sociedad y requieren respuestas coordinadas entre educación, seguridad y justicia.

Piden revisar redes sociales y contenidos

Uno de los puntos centrales del mensaje oficial estuvo dirigido a las familias. Allí se remarcó que el cuidado y la formación de niños y adolescentes no es una responsabilidad exclusiva de la escuela, sino una tarea compartida con el hogar. En ese sentido, se solicitó reforzar controles y acompañamiento cotidiano.

“Apelamos al compromiso mutuo y contamos con las familias para fortalecer el diálogo, las medidas de cuidado respecto a situaciones que puedan constituir un riesgo y el monitoreo de elementos que sean inadecuados en el espacio escolar”, expresaron, es decir revisar mochilas u otros elementos.

Luego añadieron específicamente el pedido de supervisar la actividad digital: “Así también, el acompañamiento y monitoreo de la actividad de sus hijos en las redes sociales, el tiempo y el contenido al que acceden en sus hogares”.

La referencia oficial apunta al seguimiento del uso de plataformas digitales, mensajes y publicaciones que pudieran estar vinculadas con amenazas o conductas de riesgo.

Las amenazas no son bromas

Desde Inspección también remarcaron que este tipo de hechos no deben interpretarse como simples bromas adolescentes. “Lejos de considerarlas como bromas adolescentes, se deben abordar con la seriedad que ello amerita”, señalaron.

Asimismo, recordaron que las amenazas contra establecimientos educativos pueden constituir delitos y derivar en actuaciones judiciales.

Según detallaron, las escuelas en las que aparecieron inscripciones intimidatorias recibieron instrucciones para radicar las denuncias correspondientes, algo que varios establecimientos ya habían concretado.

También advirtieron sobre las consecuencias concretas de estas situaciones: “Afectan gravemente la convivencia escolar, generan temor, interrumpen las clases, movilizan recursos policiales y de justicia y dañan el vínculo de confianza entre estudiantes, docentes, familias y escuela”.

Espacios de diálogo desde este viernes

Las autoridades informaron además que desde esta jornada cada institución educativa trabajará la problemática puertas adentro. “En cada institución educativa se abordará la situación generando espacios de diálogo y reflexión con estudiantes, docentes, equipos de conducción, familias que lo deseen y equipos de orientación escolar”, indicaron.

En algunos casos también participarán inspectores e inspectoras, con el objetivo de contener a las comunidades y ordenar protocolos de actuación.

Suteba Pilar, en alerta

En paralelo, Suteba Pilar difundió su propio comunicado bajo el título “En alerta frente a las amenazas y la escalada de violencia”.

Desde el gremio docente expresaron “profunda preocupación ante las amenazas de tiroteos y los hechos de violencia que se vienen registrando en distintas escuelas del distrito, y que afectan directamente a estudiantes, familias y trabajadores”.

Para el sindicato, los episodios no pueden leerse como hechos aislados.

“Estos episodios no son hechos aislados ni pueden ser tomados a la ligera, sino expresión de un clima social atravesado por la violencia que debilita la política y negativamente ingresa en la escuela”, afirmaron.

Además remarcaron que “las escuelas son espacios seguros, de encuentro y de construcción colectiva. Pero la escuela sola no puede”.

Suteba exigió una serie de medidas urgentes para enfrentar la situación:

• Conformación inmediata de mesas intersectoriales a nivel distrital con participación de Educación, Salud, Desarrollo Social y organismos de protección de derechos.

• Jornadas institucionales con estudiantes y familias para abordar la problemática.

• Fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar.

• Creación de nuevos cargos para intervenciones adecuadas en emergencias.

• Acompañamiento efectivo a docentes y directivos con herramientas claras y protocolos.

• Intervención activa de áreas de seguridad y ciberdelito para investigar amenazas.

• Mayor inversión en políticas destinadas a infancias y juventudes.

El sindicato también expresó su acompañamiento a las comunidades afectadas y ratificó su defensa de la escuela pública como ámbito de cuidado y futuro.