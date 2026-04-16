Las amenazas de tiroteos dentro de edificios educativos llegaron a las instituciones de Pilar.

Se trata de una situación que se viene propagando por diferentes comunidades educativas de todo el país, aparentemente impulsado por un supuesto desafío viral en las redes sociales.

En las últimas jornadas fueron varias las escuelas en las que aparecieron mensajes en las paredes de los baños de los estudiantes y también a través de posteos en las redes sociales donde, de manera anónima, se anuncia; “Tiroteo, mañana”.. “Tengan cuidado, los vamos a matar a todos”, entre otros mensajes que generaron pánico.

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En el caso de Pilar, hasta el momento, hay preocupación en la Escuela Media Nª2 de la localidad de Presidente Derqui donde este jueves apareció una inscripción en uno de los baños. “Tiroteo mañana viernes!! 16/4”, reza la pintada.

Ante el hecho, desde la institución lanzaron un comunicado en el que señalan que se está trabajando con las Inspecciones y psicología “para garantizar la seguridad de los estudiantes” al tiempo que pidieron a las familias “revisar las mochilas de sus hijos antes de ingreso al colegio”.

Otra de las instituciones que se mantiene en alerta es la Media 8 “Tratado del Pilar”. Desde allí, padres y madres de estudiantes relataron a Pilar de Todos que también hubo amenazas de atentado.

En este caso, señalaron que por medio de las redes aparecieron mensajes que señalan: “Mañana va a haber tiroteo en el colegio media 8. Tengan cuidado que los vamos a matar a todos”.

Padres y madres, angustiados, relataron que aparentemente se trata de un reto viral nacido en las redes donde los participantes se alientan para llevar armas al colegio.

En ese contexto, en otro mensaje al que tuvo acceso este medio se dan detalles del reto. “Se trata de llevar un arma de juguete e ir sacándose fotos con los compañeros, esto dura 1 semana. Al finalizar la semana, el chico o la chica que esté haciendo el reto tiene que conseguir un arma de verdad, llevarla al colegio y disparar a cualquiera con el que se haya sacado la foto”.