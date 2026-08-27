Este 29 de agosto se cumple un año desde que la fábrica ceramista Ilva despidió de manera sorpresiva a sus 300 trabajadores y cerró la planta del Parque Industrial de Pilar.

Doce meses después, ningún extrabajador cobró la indemnización que la ley establece, y un grupo continúa sosteniendo un acampe permanente en la puerta de la fábrica.

Para todos, repiten, ha sido “un año difícil” donde algunos, los más jóvenes, pudieron reinsertarse en el mercado laboral pero quienes no, apenas subsisten gracias a la solidaridad de un grupo que, pese a la adversidad, se mantiene unido.

"El sábado 29 cumplimos un año de esta barbarie que hizo Ilva con 300 trabajadores, con 300 familias", dijo a Pilar de Todos Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas y extrabajador de la planta.

Hoy son unos 44 los extrabajadores que sostienen el acampe frente la fábrica. Se van turnando en grupos de 4 a 6 personas.

Puede interesarte

Gabriela Vallejos, que trabajó 20 años en la empresa como clasificadora de producto terminado, explicó a este medio que se organizan en turnos de 6, 8 y hasta 12 horas para vigilar que nadie se lleve la maquinaria que quedó dentro de la planta. Allí, señalan, está la esperanza de poder cobrar lo que la firma les debe.

"Si nosotros no hubiéramos cuidado eso que está ahí adentro, los dueños hubieran vaciado la fábrica y no la vemos nunca más", agregó Vallejos.

En ese acampe, fueron forjando la lucha. Meses llenos de incertidumbre y de resistencia, pero también de unión y de dignidad.

Indemnización

Hace un año, los trabajadores fueron recibiendo los telegramas que les confirmaban lo peor: se quedaban sin sus puestos laborales.

Cada carta llegó impresa, y en ella se invocaba el artículo 247, que reduce el pago de la indemnización a la mitad. "Nos mandaron los telegramas de despido con el artículo 247, que nos despiden con el 50% de nuestra indemnización, y aun así no cobramos un peso de nada", explicó Vallejos. Y agregó que todos entraron "en un concurso de acreedores”.

“Esto quiere decir que Ilva tiene intenciones de pagar, pero no tiene dinero", consignó la exempleada. Y precisó que la estrategia de la empresa apunta a vender la maquinaria de la planta para afrontar el pago.

Actualmente la causa por los despidos en Ilva tramita en el Juzgado Comercial Nº 12 a cargo del Juez Hernán Papa a quien en reiteradas ocasiones le han pedido que tome una resolución urgente.

En tanto, Barrionuevo cuestionó el manejo judicial del proceso: "Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada", dijo.

La pérdida de un compañero

El conflicto también dejó una marca irreparable entre los extrabajadores: la muerte de Javier López, "La Oveja".

Javier se desempeñaba en el área de control de procesos de la planta. En mayo de este año decidió quitarse la vida “porque no soportó la situación”, recuerdan sus compañeros. “¿Y hasta cuándo más tenemos que soportar?", planteó Vallejos, visiblemente afectada.

Rebusques para sobrevivir

Con la planta parada, la mayoría de los despedidos debió reinventarse. Según Barrionuevo, quienes tienen menos de 40 años lograron reinsertarse en el mercado laboral, mientras otros trabajan con aplicaciones como Uber o Didi.

Su propio caso es distinto: "Me cuesta un montón porque tengo 46 años, la edad no nos da", lamentó, y detalló que subsiste con el fondo de desempleo, changas ocasionales y la ayuda de sus hijos mayores.

Según explicó, el beneficio arrancó en $322.000 y fue bajando con el correr de los meses: a la octava cuota bajó a $255.000, y en las últimas cuotas llegó a $185.000. "Vos imaginate que con esa cifra no llegás a cubrir nada", planteó.

Vallejos sumó otra dimensión del impacto: la pérdida de la obra social. "Tengo compañeros con tratamientos oncológicos que no los pudieron realizar", relató, y contó que entre ellos armaron una red solidaria para conseguir medicamentos.

El reclamo a la Justicia

A un año del cierre, el pedido central sigue siendo el mismo. "Lo único que queremos es que el juez tenga un poco de empatía, no solo con trabajadores, sino con padres de familia, con compañeras que son madres solteras", planteó Barrionuevo, y remarcó que la Constitución Nacional y los convenios colectivos amparan el derecho a cobrar por los años de servicio.

Pese al desgaste, el reclamo continúa en pie: "Somos pocos, pero estamos unidos. Ya va un año, y seguimos insistiendo", cerró Barrionuevo.

Fondo solidario

Los extrabajadores de Ilva, por otro lado, mantienen abierta una cuenta en la que reciben donaciones para sostener la lucha y ayudar a los que aún no consiguieron empleo.

Quienes puedan ayudar pueden hacer transferencias al alias despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereyra o contactarse al 11-2787-2282