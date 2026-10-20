El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en ese marco se despliega la campaña Octubre Rosa 2026, clave para aumentar la concientización y detección temprana.

El municipio de Pilar viene trabajando activamente con distintas propuestas haciendo hincapié en la importancia de informarse, acceder a cuidados y acompañamiento.

Así, se están realizando actividades como charlas informativas, actividades deportivas y en ese marco, se puso en marcha un nuevo mamógrafo en el Hospital Sanguinetti.

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Entre las actividades que se llevarán adelante, este miércoles 21 de octubre a las 12.30 hs, se realizará una charla sobre cuidados paliativos. Estará a cargo del Hospice Buen Samaritano y tendrá lugar en la Universidad Nacional De Pilar.

El sábado 24 de octubre en el Microestadio Municipal Ricardo Rusticucci, se hará la tradicional jornada “Baila zumba Master Pink”. La actividad será libre y gratuita, y quienes deseen participar lo podrán hacer usando una prenda de color rosa para sumarse a la iniciativa. Este encuentro tiene como objetivo que sea un punto de concientización sobre el Cáncer de Mama.

El Microestadio está ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400, Pilar.

Por otro lado, también se llevó a cabo una jornada de salud en la localidad de Manuel Alberti donde la comunidad se acercó a obtener atención médica en distintas especialidades. Hubo especial atención a la captación de mujeres mayores de 40 años que no tuvieran controles de salud realizados para avanzar en la prevención.

Nuevo Mamógrafo

Esta semana el Hospital Sanguinetti recibió un nuevo mamógrafo, equipamiento para que todas las mujeres del distrito puedan realizarse los controles, cuidarse y prevenir el Cáncer de Mama.

El equipamiento se suma al crecimiento tecnológico del hospital, los nuevos quirófanos y remodelaciones que lleva adelante el Municipio de Pilar.

La incorporación se concretó en el marco del Día Internacional de la concientización contra el cáncer de mama y refuerza la capacidad de diagnóstico del sistema de salud pública del distrito.

Datos

En Argentina, los datos que surgen del Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026 estiman que se detectan poco más de 20.000 casos nuevos anualmente, lo que representa uno de cada tres de todos los tumores detectados en la población femenina.

La mayoría (ocho de cada diez) de esos diagnósticos ocurren a partir de los 50 años de edad. Desde mayo último, junto con la insuficiencia renal crónica, el cáncer pasó a ser una enfermedad de notificación obligatoria al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

En 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama, para reunir a las partes interesadas de todo el mundo y de diversos sectores con el objetivo común de reducir la mortalidad mundial por cáncer de mama en un 25% anual, evitando así 2,5 millones de muertes por esta enfermedad en todo el mundo para 2040.

